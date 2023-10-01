Тарасова об идее включить российских спортсменов в состав «сборной беженцев»: «Некрасиво звучит. Мы свою Родину любим и никуда не бежим»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Олимпийская сборная беженцев Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024.

1 и 2 октября комиссия спортсменов МОК в Лозанне обсуждает рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм. 

Ранее было высказано предложение включить россиян и белорусов в состав «сборной беженцев». 

«Ну как‑то некрасиво звучит. Мы Родину свою любим и никуда не бежим, вот ведь в чем дело.

Формулировочка не очень. Беженцы... Откуда?! Из России?! Эта формулировочка нам не нравится.

Может быть, что‑нибудь другое для нас подберут? Может быть, мы сами что‑то предложим?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Глава комиссии спортсменов МОК: «На сегодня никакого решения относительно участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 не принято»

9 комментариев

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девочкитакиедевочки
А для чего приобрела недвижимость во вражеском стане?
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Анастасия Платонова
Себе пусть статус присвоят. Зависимых, от Америки.
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Константин Лобандиевский
Не бежим? Ну как сказать. Вроде уже 60 олимпийцев сменили гражданство...
И это не считая шахматистов и футболистов
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Алеся Ткаченко
Ответ девочкитакиедевочки
А для чего приобрела недвижимость во вражеском стане?
А пусть у врагов одной квартирой будет меньше😀
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Алеся Ткаченко
Татьяна Анатольевна,тут надо что-то одно выбирать.Либо Родину любить,либо на международке выступать .И то и другое совместить не получится.
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Сергей Сто
Ответ Алеся Ткаченко
Татьяна Анатольевна,тут надо что-то одно выбирать.Либо Родину любить,либо на международке выступать .И то и другое совместить не получится.
Фсе сложно
..об этом сейчас не озвучивают,но спортсмены,замеченные в одобрении автоматически не беженцы..по крайней мере полгода назад,когда банили списком клубы типа ЦСКА.вроде требование неодобрения сняли,или только кулуарно.нейтраль нам только снится в спорте...в наше странное время
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Viks
Вы ничего не предложите, никаких сборных - только индивидуальные нейтралы.
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leon01
Тарасова, Тарасова, Тарасова…. батю её уважал, великий тренер был… а эта .. балаболка
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Роман Волков
Кто же это такое предлагает?!
А на сбежавших спортсменах будет Клеймо, до конца своих дней. Бегство от своей Родины, в такое время, у нас не забудется никогда.
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