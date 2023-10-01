Тарасова об идее включить российских спортсменов в состав «сборной беженцев»: «Некрасиво звучит. Мы свою Родину любим и никуда не бежим»

Татьяна Тарасова высказалась о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024.

1 и 2 октября комиссия спортсменов МОК в Лозанне обсуждает рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм.

Ранее было высказано предложение включить россиян и белорусов в состав «сборной беженцев».

«Ну как‑то некрасиво звучит. Мы Родину свою любим и никуда не бежим, вот ведь в чем дело.

Формулировочка не очень. Беженцы... Откуда?! Из России?! Эта формулировочка нам не нравится.

Может быть, что‑нибудь другое для нас подберут? Может быть, мы сами что‑то предложим?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Глава комиссии спортсменов МОК: «На сегодня никакого решения относительно участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 не принято»