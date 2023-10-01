Тарасова об идее включить российских спортсменов в состав «сборной беженцев»: «Некрасиво звучит. Мы свою Родину любим и никуда не бежим»
Татьяна Тарасова высказалась о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024.
1 и 2 октября комиссия спортсменов МОК в Лозанне обсуждает рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм.
Ранее было высказано предложение включить россиян и белорусов в состав «сборной беженцев».
«Ну как‑то некрасиво звучит. Мы Родину свою любим и никуда не бежим, вот ведь в чем дело.
Формулировочка не очень. Беженцы... Откуда?! Из России?! Эта формулировочка нам не нравится.
Может быть, что‑нибудь другое для нас подберут? Может быть, мы сами что‑то предложим?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Глава комиссии спортсменов МОК: «На сегодня никакого решения относительно участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 не принято»
И это не считая шахматистов и футболистов
..об этом сейчас не озвучивают,но спортсмены,замеченные в одобрении автоматически не беженцы..по крайней мере полгода назад,когда банили списком клубы типа ЦСКА.вроде требование неодобрения сняли,или только кулуарно.нейтраль нам только снится в спорте...в наше странное время
А на сбежавших спортсменах будет Клеймо, до конца своих дней. Бегство от своей Родины, в такое время, у нас не забудется никогда.