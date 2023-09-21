Российская делегация примет участие в генассамблее Международного паралимпийского комитета

Россияне примут участие в генассамблее Международного паралимпийского комитета.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Генеральная ассамблея МПК пройдет в Бахрейне с 28 по 29 сентября.

«Наша делегация будет присутствовать на генассамблее в Бахрейне, в ее составе будет три представителя. Это руководитель нашего международного отдела, юрист ПКР и я.

Вопрос членства ПКР будет рассматриваться 29 сентября», – сообщил Рожков.