Российская делегация примет участие в генассамблее Международного паралимпийского комитета
Россияне примут участие в генассамблее Международного паралимпийского комитета.
Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Генеральная ассамблея МПК пройдет в Бахрейне с 28 по 29 сентября.
«Наша делегация будет присутствовать на генассамблее в Бахрейне, в ее составе будет три представителя. Это руководитель нашего международного отдела, юрист ПКР и я.
Вопрос членства ПКР будет рассматриваться 29 сентября», – сообщил Рожков.
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