Российская делегация примет участие в генассамблее Международного паралимпийского комитета

Теги ПКР Павел Рожков МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

Россияне примут участие в генассамблее Международного паралимпийского комитета.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Генеральная ассамблея МПК пройдет в Бахрейне с 28 по 29 сентября.

«Наша делегация будет присутствовать на генассамблее в Бахрейне, в ее составе будет три представителя. Это руководитель нашего международного отдела, юрист ПКР и я.

Вопрос членства ПКР будет рассматриваться 29 сентября», – сообщил Рожков.

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