МПК может навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России

Теги ПКР Павел Рожков МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

МПК может навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России.

«Осенью прошлого года генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Мы с этим решением не согласились, его опротестовали и выиграли в апелляционном трибунале МПК.

Выиграв в трибунале, мы были восстановлены, подали заявку в МПК, чтобы мероприятия на территории РФ входили в календарь МПК. В этом нас поддержали и включили в календарь целый ряд соревнований, которые позволили нам лицензировать наших спортсменов, завоевать необходимые рейтинги для участия в Паралимпиаде в Париже и подать заявку в оргкомитет на участие в Играх.

МОК заявил о запрете нашей олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации с паралимпийцами. МПК успокоиться не может, 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР.

Мы активно работаем с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее. Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии и Африке, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому МПК», – рассказал глава ПКР Павел Рожков.

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25 комментариев

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Юрий Костыгин
Приостановить навсегда - оксюморон или нет?
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Денис Погодин
Что это, если не политика? Всё адекватные понимают, что это к спорту не имеет никакого отношения. Дискриминация с фашистским запашком.
+36
-18
+18
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goshforever
Борьба с инвалидами - это стабильно прекрасно
+20
-4
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Russ Ivan
Сборище мерзавцев, выполняющее политический заказ на устранение одной из сильнейших сборных...
+31
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Дмитрий9779
От бессилия с инвалидами борются,позорище
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Алексей Ильин
"Приостановить навсегда" - что-то новенькое
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Сергей Галынский
Не пускай на соревнование паралимпийцев -кощунство
+6
0
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Даша Тихонова
Ответ elan_
Глава ПКР Рожков: «Вовлечение ветеранов специальной военной операции в паралимпийское движение России – важная задача» ===== Вот после таких заяв Рожкова реакция МПК не удивительна. У чувака, похоже, идея фикс - создать параолимпийскую сборную из ветеранов СВО..
Приоткрою тебе секрет. Инвалиды военных действий в паралимпийском спорте - не редкость. Думаешь до СВО никто не воевал?
+9
-3
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Viks
Навсегда приостановить - эту чушь безграмотная. Приостановить можно на определенный срок, а вот исключить можно.
+6
-2
+4
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DMBS
Может не навсегда, а бессрочно? Разница большая, но пропаганде не привыкать
+5
-2
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Uriy walmart
Ответ Денис Погодин
Что это, если не политика? Всё адекватные понимают, что это к спорту не имеет никакого отношения. Дискриминация с фашистским запашком.
Нечего соревноваться с загнившим западом, там все враги, опять надуют
+15
-13
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elan_
Глава ПКР Рожков: «Вовлечение ветеранов специальной военной операции в паралимпийское движение России – важная задача»
=====

Вот после таких заяв Рожкова реакция МПК не удивительна. У чувака, похоже, идея фикс - создать параолимпийскую сборную из ветеранов СВО..
+18
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haymaker
Ответ Viks
Навсегда приостановить - эту чушь безграмотная. Приостановить можно на определенный срок, а вот исключить можно.
Это от создателей отрицательного роста
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Денис Погодин
Ответ goshforever
Борьба с инвалидами - это стабильно прекрасно
на Западе всё улыбаются и говорят привет(с)
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Uriy walmart
Ответ elan_
Глава ПКР Рожков: «Вовлечение ветеранов специальной военной операции в паралимпийское движение России – важная задача» ===== Вот после таких заяв Рожкова реакция МПК не удивительна. У чувака, похоже, идея фикс - создать параолимпийскую сборную из ветеранов СВО..
Ну надо признать кадров действительно получили много на 10 сборных хватит
+10
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Федуард Климкин
Ответ Денис Погодин
Что это, если не политика? Всё адекватные понимают, что это к спорту не имеет никакого отношения. Дискриминация с фашистским запашком.
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Baxxter
Ответ Юрий Костыгин
Приостановить навсегда - оксюморон или нет?
Это как синяя изолента
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BearS
Ответ Юрий Костыгин
Приостановить навсегда - оксюморон или нет?
Временно навсегда
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Лимит Лимитович
Боты в комментариях возбудились
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Святослав Игоревич
«Навсегда - это так мало для русских» - думают теперь в окружении байдена
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