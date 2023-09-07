МПК может навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России
МПК может навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России.
«Осенью прошлого года генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Мы с этим решением не согласились, его опротестовали и выиграли в апелляционном трибунале МПК.
Выиграв в трибунале, мы были восстановлены, подали заявку в МПК, чтобы мероприятия на территории РФ входили в календарь МПК. В этом нас поддержали и включили в календарь целый ряд соревнований, которые позволили нам лицензировать наших спортсменов, завоевать необходимые рейтинги для участия в Паралимпиаде в Париже и подать заявку в оргкомитет на участие в Играх.
МОК заявил о запрете нашей олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации с паралимпийцами. МПК успокоиться не может, 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР.
Мы активно работаем с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее. Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии и Африке, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому МПК», – рассказал глава ПКР Павел Рожков.
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Вот после таких заяв Рожкова реакция МПК не удивительна. У чувака, похоже, идея фикс - создать параолимпийскую сборную из ветеранов СВО..