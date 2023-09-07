Павел Рожков: «ПКР могут надолго отстранить, поскольку мы не собираемся менять позицию и отступать от принципа нейтралитета»

Павел Рожков считает, что Паралимпийский комитет России могут надолго отстранить.

«Есть несколько вариантов санкций, которые могут применить к ПКР на генассамблее МПК. ПКР могут исключить или временно приостановить в правах, а также могут применить любые санкции, но допустить российских паралимпийцев к международным соревнованиям.

Я считаю, что ПКР могут надолго отстранить, поскольку мы не собираемся менять свою позицию и отступать от паралимпийского принципа нейтралитета, санкции могут продолжаться до тех пор, пока исполком МПК не поменяет свою позицию по этому вопросу», – сказал глава ПКР.

По словам Рожкова, в МПК недовольны тем, что ПКР активно задействован в реабилитации ветеранов боевых действий на Украине. Также МПК требует от ПКР дать оценку конфликту.

«Требования МПК противоречат уставу ПКР и МПК, поскольку мы не можем занимать какую-либо позицию. Но ПКР не может быть в стороне от проблем в нашей стране и не привлекать ветеранов СВО в паралимпийское движение», – отметил он.

Генеральная ассамблея МПК, на которой рассмотрят вопрос о членстве ПКР, пройдет в конце сентября в Бахрейне.

«В прошлый раз нам не хватило совсем чуть-чуть для положительного исхода, но я надеюсь, что теперь нас больше поддержат национальные паралимпийские комитеты Африки, Азии и стран Латинской Америки», – добавил Рожков.

Глава Паралимпийского комитета России: «МПК, как они заявляют, лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР»