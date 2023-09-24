Экоактивисты разлили краску и развернули баннеры на трассе Берлинского марафона 

Теги происшествия видео Берлинский марафон Марафон Легкая атлетика

Активисты из экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») помешали проведению Берлинского марафона.

Сегодня незадолго до старта группа из нескольких человек разлила на трассе краску, также они развернули баннер своего движения. Полиция задержала нарушителей.

Letzte Generation призывает Германию отказаться от использования ископаемого топлива – угля, нефти и природного газа.

Победу в Берлинском марафоне-2023 одержали Элиуд Кипчоге (Кения) и установившая новый мировой рекорд Тигист Ассефа (Эфиопия).

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2 комментария

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Наглая Кайса
В эфиопии зато никто ничего не разливает, а там построили дамбу, которая нанесет огромный урон природе.
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Юрий Костыгин
А краска была на водной основе?
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