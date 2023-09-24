Экоактивисты разлили краску и развернули баннеры на трассе Берлинского марафона 

Активисты из экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») помешали проведению Берлинского марафона.

Сегодня незадолго до старта группа из нескольких человек разлила на трассе краску, также они развернули баннер своего движения. Полиция задержала нарушителей.

Letzte Generation призывает Германию отказаться от использования ископаемого топлива – угля, нефти и природного газа.

Победу в Берлинском марафоне-2023 одержали Элиуд Кипчоге (Кения) и установившая новый мировой рекорд Тигист Ассефа (Эфиопия).

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