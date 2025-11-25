37

Чемпион мира Ван Цзянань оправдан в применении допинга. Он доказал, что случайно вдохнул запрещенное вещество

Китайского легкоатлета Ван Цзянань оправдали в применении допинга.

Чемпион мира в прыжках в длину китаец Ван Цзянань оправдан по делу об употреблении допинга, так сумел доказать, что случайно вдохнул запрещенное вещество.

Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Допинг-проба Ван Цзянаня, взятая Китайским антидопинговым агентством (CHINADA) во внесоревновательный период 1 ноября 2024 года, показала наличие тербуталина – препарата, который применяется при различных заболеваниях легких, в том числе бронхиальной астме.

Расследование CHINADA показало, что тербуталин попал в организм спортсмена случайно – «через пассивное вдыхание частиц препарата тербуталин, распыленных в воздухе, когда спортсмен сопровождал члена семьи, проходившего небулайзерную терапию в местной больнице 31 октября и 1 ноября 2024 года».

Ван Цзянаню 29 лет, он является чемпионом мира 2022 в прыжках в длину, бронзовым призером ЧМ-2015, победителем чемпионата Азии (2013). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Athletics Integrity Unit
logoсборная Китая
AIU
CHINADA
logoдопинг
Ван Цзянань
прыжки в длину
