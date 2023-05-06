Бык выбежал на поле перед началом регбийного матча во Франции

Бык выбежал на поле перед началом регбийного матча Суперлиги между французским «Каталанс Дрэгонс» и английским «Сент-Хеленс».

Инцидент произошел в Перпиньяне во время разминки игроков. Зрителям на стадионе в тот момент представляли быков, получивших награды на сельскохозяйственной выставке в Париже.

Одно из животных сорвалось с поводьев и протащило своего хозяина несколько метров по земле, после чего побежало в сторону регбистов. Они решили спрятаться от быка на трибунах.

После забега животное успокоилось, ни один человек в итоге не пострадал.

Сам матч завершился победой «Каталанс» со счетом 24:12.

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