Бык выбежал на поле перед началом регбийного матча во Франции
Бык выбежал на поле перед началом регбийного матча Суперлиги между французским «Каталанс Дрэгонс» и английским «Сент-Хеленс».
Инцидент произошел в Перпиньяне во время разминки игроков. Зрителям на стадионе в тот момент представляли быков, получивших награды на сельскохозяйственной выставке в Париже.
Одно из животных сорвалось с поводьев и протащило своего хозяина несколько метров по земле, после чего побежало в сторону регбистов. Они решили спрятаться от быка на трибунах.
После забега животное успокоилось, ни один человек в итоге не пострадал.
Сам матч завершился победой «Каталанс» со счетом 24:12.
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