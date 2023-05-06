Бык выбежал на поле перед началом регбийного матча во Франции

Теги происшествия видео Регби

Бык выбежал на поле перед началом регбийного матча Суперлиги между французским «Каталанс Дрэгонс» и английским «Сент-Хеленс».

Инцидент произошел в Перпиньяне во время разминки игроков. Зрителям на стадионе в тот момент представляли быков, получивших награды на сельскохозяйственной выставке в Париже. 

Одно из животных сорвалось с поводьев и протащило своего хозяина несколько метров по земле, после чего побежало в сторону регбистов. Они решили спрятаться от быка на трибунах.

После забега животное успокоилось, ни один человек в итоге не пострадал.

Сам матч завершился победой «Каталанс» со счетом 24:12.

ВИДЕО

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Большие гонки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий