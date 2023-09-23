Си Цзиньпин провел встречу с Томасом Бахом: «Китай будет работать с МОК, чтобы отстаивать принцип против политизации спорта»

Си Цзиньпин на встрече с главой МОК выступил против политизации спорта.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провели встречу в китайском Ханчжоу, где с 23 сентября по 8 октября пройдут Азиатские игры по летним видам спорта.

«На фоне серьезных проблем, вызванных беспрецедентными переменами, которых мы не видели в течение сотни лет, а также в условиях пандемии COVID‑19, МОК остался верен своим первоначальным стремлениям и сыграл уникальную роль в сохранении мира, а также в содействии единству и прогрессу человечества.

Китай всегда придавал большое значение развитию спорта и активно участвовал в международном олимпизме.

Китай будет работать вместе с МОК, чтобы отстаивать принцип против политизации спорта, в полной мере использовать наследие зимних Олимпийских игр в Пекине, внося новый, еще больший вклад в олимпийское движение, а также создавать сообщество, где будущее станет общим для человечества», – сказал Си Цзиньпин.

Бах в свою очередь выразил надежду, что сотрудничество Китая и МОК продолжит укрепляться. По его словам, мир сталкивается с геополитическими конфликтами и другими трудностями, и МОК ценит Китай за правильную позицию.