Томас Бах: «Резолюция об олимпийском перемирии во время Игр-2024 в Париже может быть важным вкладом и шагом к миру»
Глава МОК Томас Бах высказался о том, возможно ли олимпийское перемирие во время Игр-2024.
«Военные действия начались между Олимпиадой и Паралимпиадой и были нарушением олимпийского перемирия.
Поэтому мы должны были принять меры солидарности с Украиной, как мы ранее принимали такие меры солидарности с Йеменом, Эфиопией, Сирией и многими другими странами.
Например, мы рассматривали вопрос Йемена, где 11 миллионов детей нуждались в помощи, а двум миллионам детей угрожала смерть от голода. Тем не менее атлеты из этой страны, несмотря на бедность, принимали участие в соревнованиях и встречались со спортсменами из стран, которые бомбили их страну.
Вопрос об олимпийском перемирии относится не к нам, а к генеральной ассамблее ООН. Инициировать эту процедуру должно правительство Франции. Конечно, мы не будем вмешиваться в дела правительства.
В остальном мы надеемся, что мир победит, и голоса о мире, которые раздаются, будут услышаны, и у нас будут положительные новости.
Резолюция об олимпийском перемирии может быть важным вкладом и шагом к миру, как это произошло перед Олимпиадой 2018 года, когда у нас была очень серьезная конфликтная ситуация, две страны были на грани войны», – сказал Бах на пресс-конференции.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
«Позорный день для МОК». Угадайте, кто это сказал – российский чиновник или европеец?
После 2008 олимпийское перемирие очень актуально.
При этом сам я ничему не удивлюсь, если и правда от России поедет 5-10 человек, и это лицимерно подадут, как победу и в МОК, и в России. Только время покажет. Может до Олимпиады всё так или иначе закончится
Да ну, правда? Берём тот самый февраль 2022, смотрим новости:
- По меньшей мере 13 человек, в том числе шестеро детей, погибли в четверг утром в результате спецоперации военнослужащих США на северо-западе Сирии
- 17 февраля, Израиль выпустил ракеты класса «земля–земля» по сирийским объектам к югу от Дамаска
- 23 февраля Израиль нанес серию ударов по территории сирийской провинции Эль-Кунейтра с применением ракет класса «земля–земля».
Как бы налицо нарушение олимпийского перемирия. Где солидарность с Сирией и отстранение Израиля и США?