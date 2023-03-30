Томас Бах: «Резолюция об олимпийском перемирии во время Игр-2024 в Париже может быть важным вкладом и шагом к миру»

Глава МОК Томас Бах высказался о том, возможно ли олимпийское перемирие во время Игр-2024.

«Военные действия начались между Олимпиадой и Паралимпиадой и были нарушением олимпийского перемирия.

Поэтому мы должны были принять меры солидарности с Украиной, как мы ранее принимали такие меры солидарности с Йеменом, Эфиопией, Сирией и многими другими странами.

Например, мы рассматривали вопрос Йемена, где 11 миллионов детей нуждались в помощи, а двум миллионам детей угрожала смерть от голода. Тем не менее атлеты из этой страны, несмотря на бедность, принимали участие в соревнованиях и встречались со спортсменами из стран, которые бомбили их страну.

Вопрос об олимпийском перемирии относится не к нам, а к генеральной ассамблее ООН. Инициировать эту процедуру должно правительство Франции. Конечно, мы не будем вмешиваться в дела правительства.

В остальном мы надеемся, что мир победит, и голоса о мире, которые раздаются, будут услышаны, и у нас будут положительные новости.

Резолюция об олимпийском перемирии может быть важным вкладом и шагом к миру, как это произошло перед 2018 года, когда у нас была очень серьезная конфликтная ситуация, две страны были на грани войны», – сказал Бах на пресс-конференции.

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