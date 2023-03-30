Томас Бах: «Резолюция об олимпийском перемирии во время Игр-2024 в Париже может быть важным вкладом и шагом к миру»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Олимпиада-2022 Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Глава МОК Томас Бах высказался о том, возможно ли олимпийское перемирие во время Игр-2024.  

«Военные действия начались между Олимпиадой и Паралимпиадой и были нарушением олимпийского перемирия.

Поэтому мы должны были принять меры солидарности с Украиной, как мы ранее принимали такие меры солидарности с Йеменом, Эфиопией, Сирией и многими другими странами.

Например, мы рассматривали вопрос Йемена, где 11 миллионов детей нуждались в помощи, а двум миллионам детей угрожала смерть от голода. Тем не менее атлеты из этой страны, несмотря на бедность, принимали участие в соревнованиях и встречались со спортсменами из стран, которые бомбили их страну.

Вопрос об олимпийском перемирии относится не к нам, а к генеральной ассамблее ООН. Инициировать эту процедуру должно правительство Франции. Конечно, мы не будем вмешиваться в дела правительства.

В остальном мы надеемся, что мир победит, и голоса о мире, которые раздаются, будут услышаны, и у нас будут положительные новости.

Резолюция об олимпийском перемирии может быть важным вкладом и шагом к миру, как это произошло перед Олимпиадой 2018 года, когда у нас была очень серьезная конфликтная ситуация, две страны были на грани войны», – сказал Бах на пресс-конференции.

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16 комментариев

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Кирилл Польский
Сначала никого по сути не пустить из России, или пустить через фильтрацию - а потом такой: ну чё вы, все же хорошо, спорт победил, давайте перемирие.
После 2008 олимпийское перемирие очень актуально.
При этом сам я ничему не удивлюсь, если и правда от России поедет 5-10 человек, и это лицимерно подадут, как победу и в МОК, и в России. Только время покажет. Может до Олимпиады всё так или иначе закончится
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Геннадий Тёкин
"Например, мы рассматривали вопрос Йемена, где 11 миллионов детей нуждались в помощи, а двум миллионам детей угрожала смерть от голода. Тем не менее атлеты из этой страны, несмотря на бедность, принимали участие в соревнованиях и встречались со спортсменами из стран, которые бомбили их страну". Вот ведь наглецы,эти кенийские спортсмены,надо было их дисквалифицировать.
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Koulmann
Ответ Ебздрогыч
А что там с санкциями за Югославию в 99 году, а, Томас? Там, помнится, тоже бомбили, и не участники конфликта, а твои хозяева
Был международный Трибунал. Как в отношении НАТО, так и в отношении Югославии.
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imaxim
Ответ Ебздрогыч
А что там с санкциями за Югославию в 99 году, а, Томас? Там, помнится, тоже бомбили, и не участники конфликта, а твои хозяева
ООН ее одобрил постфактум
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Yan D
Ответ Ебздрогыч
А что там с санкциями за Югославию в 99 году, а, Томас? Там, помнится, тоже бомбили, и не участники конфликта, а твои хозяева
Кстати она была поддержана Кофи Ананом, Генеральным секретарем ООН. Обращайтесь в Спортлото🤔
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fil_spb
"как мы ранее принимали такие меры солидарности с Сирией"

Да ну, правда? Берём тот самый февраль 2022, смотрим новости:

- По меньшей мере 13 человек, в том числе шестеро детей, погибли в четверг утром в результате спецоперации военнослужащих США на северо-западе Сирии

- 17 февраля, Израиль выпустил ракеты класса «земля–земля» по сирийским объектам к югу от Дамаска

- 23 февраля Израиль нанес серию ударов по территории сирийской провинции Эль-Кунейтра с применением ракет класса «земля–земля».

Как бы налицо нарушение олимпийского перемирия. Где солидарность с Сирией и отстранение Израиля и США?
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45_percent
Ответ Ебздрогыч
А что там с санкциями за Югославию в 99 году, а, Томас? Там, помнится, тоже бомбили, и не участники конфликта, а твои хозяева
Сейчас тарасы напишут про резолюции ООН и волю всего мирового сообщества.
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Yan D
Ответ Strepto
Какая двуличная морда
Это вы на ветке про Захарову написали?🤔
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F_DX jr
Ответ Ivan Balashov
К 2024 году оно может настать само собой. Тем более, что там как раз выборы в РФ надвигаются.
И аккурат под эти выборы, в качестве жеста доброй воли, Киев подпишет капитуляцию?
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FC KARHU
Я разгадал этот индийский секрет. На самом деле существуют два брата-близнеца Томаса Баха с одинаковыми родимыми родинками. Но они не знают о существовании друг друга))
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Сергей Жарковский
Похоже завертелся уж на сковородке
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Strepto
Какая двуличная морда
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Ivan Balashov
Ответ El_Gatto
Так сша сказали , что никакого перемирия
К 2024 году оно может настать само собой. Тем более, что там как раз выборы в РФ надвигаются.
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Ебздрогыч
А что там с санкциями за Югославию в 99 году, а, Томас? Там, помнится, тоже бомбили, и не участники конфликта, а твои хозяева
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El_Gatto
Так сша сказали , что никакого перемирия
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Олег Кузнецов
Ну так мы тоже за мир.)
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