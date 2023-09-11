Бах о допуске российских гребцов к ЧМ: «Хотел бы поблагодарить World Rowing за решительную защиту спорта от политизации»

Теги МОК академическая гребля World Rowing (FISA) сборная России Томас Бах сборная России жен чемпионат мира Политика Гребля

Томас Бах высказался о допуске россиян к чемпионату мира по академической гребле.

На турнире, прошедшем в Белграде, в нейтральном статусе выступили три российских гребца.

«Я хотел бы поблагодарить вас за целостность в проведении соревнований и за то, что решительно защищаете спорт от политизации. Спасибо за то, что позволяете выступать на своих соревнованиях всем спортсменам мира, несмотря на их паспорт.

Только таким образом мы сможем добиться того, что спорт будет приводить к миру и строить мосты, а не усугублять конфронтацию», – сказал глава МОК на конгрессе World Rowing.

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3 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Целых 3 гребца выступили. Вот он - нейтральный спорт.
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Fedoseich
Красиво лавирует
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Фёдор Кузнецов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Целых 3 гребца выступили. Вот он - нейтральный спорт.
Должно было 4, но одна не уложилась в вес
0
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0
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