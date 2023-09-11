Бах о допуске российских гребцов к ЧМ: «Хотел бы поблагодарить World Rowing за решительную защиту спорта от политизации»

Томас Бах высказался о допуске россиян к чемпионату мира по академической гребле.

На турнире, прошедшем в Белграде, в нейтральном статусе выступили три российских гребца.

«Я хотел бы поблагодарить вас за целостность в проведении соревнований и за то, что решительно защищаете спорт от политизации. Спасибо за то, что позволяете выступать на своих соревнованиях всем спортсменам мира, несмотря на их паспорт.

Только таким образом мы сможем добиться того, что спорт будет приводить к миру и строить мосты, а не усугублять конфронтацию», – сказал глава на конгрессе .