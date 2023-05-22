Томас Бах: «Си Цзиньпин живет любовью к спорту, осознает его ценности и свою приверженность объединяющей миссии спорта»

Глава МОК Томас Бах высоко оценил роль председателя КНР Си Цзиньпина в развитии спорта.

Бах и Си Цзиньпин впервые встретились в 2008 году во время летних Олимпийских игр в Пекине.

«С тех пор мы много раз встречались. Проводили успешные юношеские Олимпийские игры в Нанкине в 2014 году. Тогда у нас было много дискуссий насчет подготовки к трем предстоящим Олимпиадам в Азии (Пхенчхан-2018, Токио-2020, Пекин-2022 – Sports.ru).

И на каждой из встреч я видел человека, который живет любовью к спорту, осознает ценности спорта и свою приверженность объединяющей миссии спорта.

Это значительно способствует развитию спорта не только в Китае, но и в глобальных масштабах», – заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) в интервью China Media Group.