Дмитрий Свищев: «Лично ко мне двое спортсменов обратились – хотим поменять гражданство. Причина – зарплата. Трудоустроили их в другое место»

Теги Дмитрий Свищев деньги Азат Кадыров Легкая атлетика

Депутат Свищев заявил, что нужно обеспечить материальные условия для спортсменов.

«Лично ко мне двое спортсменов обратились – хотим поменять гражданство. Я им – причина? Они – зарплата.

Ну, мы их трудоустроили в другое место. Но скажу вам, что никто не хочет менять гражданство, никто не хочет уезжать от семей.

Нам нужно обеспечить все условия для них, мы не заинтересованы, чтобы спортсмены меняли гражданство», – сказал Дмитрий Свищев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

«Скажу вам, что мы количество ставок в ЦСП не уменьшали», – добавил заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

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10 комментариев

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Дмитрий
Спортсмены Свищеву: хотим поменять гражданство
Свищев россиянам: никто не хочет менять гражданство
🤢🗿
+12
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Іра Блоцкая-Вараксіна
В Госдуму трудоустроили?
+6
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Ебздрогыч
Это были Исинбаева и Роднина
+4
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Светлана Романова
Наверное на лесоповал трудоустроили на Дальнем Востоке.
+4
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Viks
"никто не хочет менять гражданство, никто не хочет уезжать от семей." --- Ха-ха-ха! Смена гражданства - это не уезжание от семей! Губанова получила грузинское гражданство и спокойно живёт в Питере. ---- Просто для большинства сменить гражданство невозможно!
+3
0
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Лариса Шевкун
Т.Е. в смене гражданства Самоделкиной и Чиризано не заинтересованы, а членов ОИ сборной Д/С отпустили по щелчку пальца. Вот, где бы сейчас была ЧЕ Губанова, если бы её не отпустили в Грузию.? На каком надцатом месте на ЧР?
+3
-1
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Железная Леди
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Спортсменов трудоустроили в другое место. подскажите куда? может и другим понравится.
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spf12
Ответ Светлана Романова
Наверное на лесоповал трудоустроили на Дальнем Востоке.
Такая же первая мысль была 🤣
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Dszubov
я как раз меняю работу,начальник предложил повышение,но в другом месте дают больше.может Свищев подсобит с "другим местом"🤔
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Вечно в бане
Ответ Dszubov
я как раз меняю работу,начальник предложил повышение,но в другом месте дают больше.может Свищев подсобит с "другим местом"🤔
Тебе Свищев может подсобить только с местом, где 200к в месяц платят. Но есть нюанс.
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