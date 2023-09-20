Дмитрий Свищев: «Лично ко мне двое спортсменов обратились – хотим поменять гражданство. Причина – зарплата. Трудоустроили их в другое место»

Депутат Свищев заявил, что нужно обеспечить материальные условия для спортсменов.

«Лично ко мне двое спортсменов обратились – хотим поменять гражданство. Я им – причина? Они – зарплата.

Ну, мы их трудоустроили в другое место. Но скажу вам, что никто не хочет менять гражданство, никто не хочет уезжать от семей.

Нам нужно обеспечить все условия для них, мы не заинтересованы, чтобы спортсмены меняли гражданство», – сказал на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Скажу вам, что мы количество ставок в ЦСП не уменьшали», – добавил заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Замминистра спорта РФ: «Минспорту нужен ежегодный бюджет в 100-120 миллиардов рублей»