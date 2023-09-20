Замминистра спорта РФ: «Если спортсмен получает лицензию на Олимпиаду, мы должны снять его со ставки ЦСП. Они едут как никто от никого»

Замминистра спорта РФ рассказал, будут ли награждать медалистов Олимпиады-2024.

На участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в заложено 882,2 млн рублей.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего.

Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет (МОК).

Если кто-то выиграет медаль любого достоинства – соответствующий вопрос поднимется», – сказал Азат Кадыров на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

«Призовой фонд, который предусмотрен на Игры в Париже, будет направляться на поддержку спортсменов (участников Игр дружбы). Там предусмотрено около 800 млн рублей», – цитирует Кадырова «Р-Спорт».

Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!