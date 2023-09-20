Замминистра спорта РФ: «Если спортсмен получает лицензию на Олимпиаду, мы должны снять его со ставки ЦСП. Они едут как никто от никого»

Теги Олимпийская сборная России Государственная дума Париж-2024 Политика ТАСС Р-Спорт деньги Азат Кадыров Легкая атлетика

Замминистра спорта РФ рассказал, будут ли награждать медалистов Олимпиады-2024.

На участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже заложено 882,2 млн рублей.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего.

Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет (МОК).

Если кто-то выиграет медаль любого достоинства – соответствующий вопрос поднимется», – сказал Азат Кадыров на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

«Призовой фонд, который предусмотрен на Игры в Париже, будет направляться на поддержку спортсменов (участников Игр дружбы). Там предусмотрено около 800 млн рублей», – цитирует Кадырова «Р-Спорт»

Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!

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14 комментариев

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serginn
"Они едут как никто от никого"
Мощно высказался)
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вовочка6762
Я так понимаю эти деньги будут розданы чиновникам из Минспорта , которых не пустили на Олимпиаду.
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Agent Smith
Я так понимаю: на Олимпиаду не поелем.
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Беня_Финитас
что за брехня про запрет финансирования ? МОК финансирует только участников - беженцев . остальных не финансирует и не запрещает финансировать . и что это за нецелевое расходование средств ? средства выделенные на Олимпиаду будут израсходованы на какую-то Дружбу - это финансовое преступление . хотя , о чем это я ?
+3
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Ярик01
Ответ Dmona1
Внимательно читайте! Мы прекращаем финансировать МОК. Это главное.
Зачем эта бредовая выдумка, несоответствующая тексту
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Вечно в бане
Надо ФИО писать в таких новостях.

Я уже думал, что кто-то из безмерно талантливых родственников Рамзана Ахматовича, дослужился уже до замминистра спорта.
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Atsuktuvas
Хоть не расстреляют - и на том спасибо...
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Pablo Rodrigues
Третья стадия принятия: Торг
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Сергей Денисов
а если ввиграеотто награждать не будете?? ведь он никто от никого
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Dmona1
Ответ Agent Smith
Я так понимаю: на Олимпиаду не поелем.
Это было понятно ещё год назад.
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окосевший йагупоп
Ответ Agent Smith
Я так понимаю: на Олимпиаду не поелем.
думаю, что поедет кто-то из тенниса и пара - тройка человек из других видов спорта, например борцов, которые сейчас на ЧМ выступают.
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