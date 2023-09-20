Замминистра спорта РФ: «Минспорту нужен ежегодный бюджет в 100-120 миллиардов рублей»

Замминистра спорта РФ назвал плановым снижение финансирования в сфере спорта.

«Проектом закона на 2024-2026 годы по программе развития физической культуры и спорта предусмотрено выделение 55,8 млрд рублей в 2024 году, 41,5 млрд в 2025 году.

У нас заканчивается федеральный проект, и до конца перспективы не определены, поэтому снижение объема ассигнований является плановым.

В рамках формирования проектов сформирован перечень вопросов по госпрограмме. На правительственных совещаниях поддержана дополнительная потребность в 18,4 в млрд рублей в 2024 году», – сказал Азат Кадыров на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

«Для нормального функционирования Минспорту нужен ежегодный бюджет в размере 100-120 миллиардов рублей.

Нам нужно работать засучив рукава с таким бюджетом. Нам нужно увеличение бюджета в два раза, у нас дефицит на все. А что объяснять спортсменам? Сборы идут, выплаты совершаются», – цитирует Кадырова « ».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил, что готов поспособствовать тому, чтобы Минспорт смог увеличить свой бюджет.

«Скажите, что от нас требуется. В чем вы нуждаетесь? Ну, мы будем ходить к , Мишустину. Для этого мы и нужны», – подчеркнул Свищев, обращаясь к Кадырову.