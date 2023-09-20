Замминистра спорта РФ: «Минспорту нужен ежегодный бюджет в 100-120 миллиардов рублей»

Теги Дмитрий Свищев Министерство спорта России ТАСС Р-Спорт Азат Кадыров Биатлон

Замминистра спорта РФ назвал плановым снижение финансирования в сфере спорта.

«Проектом закона на 2024-2026 годы по программе развития физической культуры и спорта предусмотрено выделение 55,8 млрд рублей в 2024 году, 41,5 млрд в 2025 году.

У нас заканчивается федеральный проект, и до конца перспективы не определены, поэтому снижение объема ассигнований является плановым.

В рамках формирования проектов сформирован перечень вопросов по госпрограмме. На правительственных совещаниях поддержана дополнительная потребность в 18,4 в млрд рублей в 2024 году», – сказал Азат Кадыров на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту. 

«Для нормального функционирования Минспорту нужен ежегодный бюджет в размере 100-120 миллиардов рублей.

Нам нужно работать засучив рукава с таким бюджетом. Нам нужно увеличение бюджета в два раза, у нас дефицит на все. А что объяснять спортсменам? Сборы идут, выплаты совершаются», – цитирует Кадырова «Р-Спорт». 

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что готов поспособствовать тому, чтобы Минспорт смог увеличить свой бюджет.

«Скажите, что от нас требуется. В чем вы нуждаетесь? Ну, мы будем ходить к Путину, Мишустину. Для этого мы и нужны», – подчеркнул Свищев, обращаясь к Кадырову. 

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13 комментариев

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Viks
А жопа не слипнется?
+16
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ks1923
"Сборы идут, выплаты совершаются"
Бабки крутятся, лавеха мутится (с)
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R Kukhov
И это только на обслуживание аппарата?
+7
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Блинчик
Так заработайте. Капитализм же.
+6
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Kapitan Klos
100-120 миллиардов рублей в год? Это сколько же для ребят можно портянок заготовить!..
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Chinafon2012
Сколько ж дармоедов чиновников на шее у народа.Прав был Пригожин, царство ему небесное...
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Виктор Войнов
А сколько надо на спорт ?
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Ярик01
Каждому!
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Katerina Sunny
Как-то маловато, аппетит приходит во время еды.
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Анатолий Magicbrain
Как в мультике «дурак, бросай ружье и всплывай!»)
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Anton Kortenko
если нужно - дайте. я верю в ребят. Игры Службы сами себя не проведут.
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Двойка Бубнова
Народ у нас противоречивый. Все хотят чтобы государство финансировало массовый спорт, но когда государственная структура, за это отвечающая, просит миллирд долларов, не такую уж огромную сумму по меркам нашей экономики, то народ начинает скептично насмехаться и показывать недовольство, мол, куда вам столько, сами бы заработали
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technic
Ответ Viks
А жопа не слипнется?
На морозе?
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