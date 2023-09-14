Куличенко о дресс-коде в американском университете: «Сейчас жарко, девочки чуть ли не в лифчиках ходят. Смотрю и думаю – ну это как-то перебор!»
Легкоатлетка Елена Куличенко рассказала о дресс-коде в американском университете.
С 2021-го Куличенко выступает за сборную Кипра.
– Списать на контрольной можно в Америке?
– Можно, но они этого не делают. Нет такой культуры. У нас бы тест сразу в группу скинули, нашли ответы, все друг другу помогли бы. Здесь так не принято, никто не будет подсматривать. У нас такое случалось – тест онлайн, кто-то кинул в группу вопрос, типа как отвечать. И ему тут же ответили – ты чего, у нас сейчас всех плагиат найдут! И все вышли из группы. Представляете?
– Зато каждый самостоятельно получает знания.
– Конечно, абсолютно. Говорю, чтобы была понятна разница. У нас есть тут девчонки из Беларуси, Казахстана, тоже русские по сути, с такими же взглядами. Они все удивлялись.
– Дресс-код есть?
– Вообще нет. Мне даже немного неудобно – сейчас жарко, девочки чуть ли не в лифчиках ходят. Смотрю и думаю – ну это как-то перебор! В сланцах приходили в аудиторию. Без формы комфортнее. Понимаю, для чего ее вводят, да, в чем-то она помогает, профессионализм какой-то появляется.
Но... и так много проблем в жизни, чтобы соблюдать дресс-код! Крайности не нужны, конечно. Хотя тут ничего тебе на лифчик не скажут, скорее косо посмотрят, если в официальном придешь. Мне вот, когда холодно и устала, хочется в свитшоте прийти, мне так нравится. Именно эта свобода выбора очень нравится, – сказала прыгунья в высоту.
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У нас в деревне ворота бы такой дегтем измазали, по русской традиции, по Домострою ) А для университетского городка почему бы и нет, если нет закрытых пространств, маньяков и больных разумом "верующих".