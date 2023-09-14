Легкоатлетка Куличенко: «Половина американцев думает, что Европа – это страна. Им все равно. Тут объективно много глупых людей»

Теги прыжки в высоту ЛГБТ Елена Куличенко сборная Кипра жен Легкая атлетика

Легкоатлетка Елена Куличенко рассказала об учебе в университете США.

С 2021-го Куличенко выступает за сборную Кипра.

Ты смело говоришь. Много спортсменов в России опасаются рубить правду-матку. Почему так?

– Сложный вопрос. Окей, если задуматься, люди у нас действительно боятся осуждения. Даже выложить фотографию в соцсети – ты прикидываешь, а что эти подумают, а что те? У меня такое было. Потом пришла к тому, что кому какая разница, что про меня подумают? А так, конечно – тренеры строгие, скажешь что-нибудь – зарплату урежут, такие мысли у нас есть.

А в США после слов про ЛГБТ тебя не щемят?

– Американцы слишком далеко от европейского мира легкой атлетики. Половина американцев думает, что Европа – это страна. Им все равно. Кто там в этих интервью на русском будет разбираться?

Но ты учишься в США. Почему тогда все тянутся к их системе образования? У нас же действительно любят стереотипы про них в стиле Задорнова «ну тупые».

– Тут очень большой разрыв в образовании школьном и высшем. У нас более высокий процент идет в вузы, а здесь это дорого и сложно. Расслоение сильное. Половина людей не поступает в университет и нормально с этим живет. Ты можешь заниматься работой без диплома, зарабатывать деньги и хорошо себя чувствовать. Я в России тоже училась – честно скажу, что тот один семестр мне было тяжелее, чем в США. Хотя здесь считается престижнее.

Стереотип, о котором ты сказал, он существует, потому что... ну объективно много глупых людей, которые не знают базовые вещи. Они просто не идут в университеты, – отметила прыгунья в высоту.

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54 комментария

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Darshan
В России тоже много глупых и малообразованных людей. Интервью прекрасно это иллюстрирует. Даже после жизни в других странах.
+73
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Анатолий Magicbrain
То ли дело нация заряжавшая воду от телевизора, носившая деньги ммм и хопер инвесту и считающая, что ковид придумали американцы. У нас все сплошь светлые умы, чего греха таить)
+71
-17
+54
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Николай Козлов
У них все плохо и они тупые, но уезжать из США я конечно не буду.
+43
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aalto
всегда поражал этот "ватный дуализм" с одной стороны американцы - "ну туууууупые", с другой они например стравили между собой два "братских" народа, что видимо свидетельствует о том что они поумнее тех кого стравили))))
+26
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Digger86
Как они могут быть все тупыми, если разбираются в правилах бейсбола?!
+17
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+16
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slow focus
у нас-то все гении, да. а те, кто с Лучшим В Мире Советским Образованием вообще метаразумы - то воду заряжают, то бабки мавроди несут, то помёта сутками слушают
+16
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+11
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aalto
Ответ Alex1104
Комментарий скрыт
но как стрельнуло-то? )))
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Alexander Poljakov
ну, по-сути Евросоюз это и есть одна страна )
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Ярик01
Ответ Alex1104
Она неправильно выразила мысль. Не тупые, а малообразованные. Просто только школьное образование в США, в среднем, значительно уступает школьному образованию в РФ. И знания в нашей школе шире, охватывают больше различных аспектов. Повторюсь: в среднем. Значки в венском аэропорту: "Здесь кенгуру нет" - не для россиян.
Это продаётся на футболках и значках лишь потому что это удачный маркетинг и можно продать туристам, вылезай из миропонимания с рассказов Задорнова.
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syak7
Второй фундаментальный закон человеческой глупости:
НИ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, НИ СТАТУС, НИ ОБРАЗОВАННОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ НА КОЛИЧЕСТВО ДУРАКОВ В .СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ
+5
-2
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Mykytka
Ответ Зубы Дзюбы
Затем что все остальное это домыслы заинтересованных лиц. Вы тогда ответьте, как это интересно он быстро закончился в мире после 24.02.22
Он не закончился, сменилась повестка.
До начала войны уже было гораздо меньше случаев заболеваний, поэтому так сильно не обсуждалось уже.

Сейчас снова стало больше, в Европе так вообще в несколько раз за последнее время увеличилось количество заболевших ковидом. Так что никуда не делось ничего. Просто, как говорится, ничто не вечно.
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37old
Ответ syak7
Второй фундаментальный закон человеческой глупости: НИ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, НИ СТАТУС, НИ ОБРАЗОВАННОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ НА КОЛИЧЕСТВО ДУРАКОВ В .СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ
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Разница в том, что в плохо функционирующем сообществе дураки становятся более активными и совершают больше действий.
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aalto
Ответ Alex1104
Она неправильно выразила мысль. Не тупые, а малообразованные. Просто только школьное образование в США, в среднем, значительно уступает школьному образованию в РФ. И знания в нашей школе шире, охватывают больше различных аспектов. Повторюсь: в среднем. Значки в венском аэропорту: "Здесь кенгуру нет" - не для россиян.
"школьное образование в США, в среднем, значительно уступает школьному образованию в РФ"

лол. откуда ты это взял? )))
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Ярик01
— Списать на контрольной можно в Америке?
— Можно, но они этого не делают. Нет такой культуры. У нас бы тест сразу в группу скинули, нашли ответы, все друг другу помогли бы. Здесь так не принято, никто не будет подсматривать. У нас такое случалось — тест онлайн, кто-то кинул в группу вопрос, типа как отвечать. И ему тут же ответили — ты чего, у нас сейчас всех плагиат найдут! И все вышли из группы. Представляете?

Ну тупые же и тупое образование, если не списывают друг у друга?
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Sergey
Ответ aalto
"школьное образование в США, в среднем, значительно уступает школьному образованию в РФ" лол. откуда ты это взял? )))
Ну что ты сразу так, посто ему так хочется.)))
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aalto
Ответ justbored
Местные воршипперы и идолаторы всех вещей западных )) https://giphy.com/gifs/climate-crisis-greta-thunberg-un-action-summit-U1aN4HTfJ2SmgB2BBK
https://www.youtube.com/watch?v=yuSF1i88o38
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Koulmann
Ответ Alexander Poljakov
ну, по-сути Евросоюз это и есть одна страна )
О, американец! Лови его!
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Sergey
Ответ Зубы Дзюбы
А насчёт ковида что-то доказано официально?
А зачем Вам официальные доказательства?
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SadButTrue
Ответ Alex1104
Она неправильно выразила мысль. Не тупые, а малообразованные. Просто только школьное образование в США, в среднем, значительно уступает школьному образованию в РФ. И знания в нашей школе шире, охватывают больше различных аспектов. Повторюсь: в среднем. Значки в венском аэропорту: "Здесь кенгуру нет" - не для россиян.
Как много людей в России отличат Словению от Словакии? Есть даже немало путающих Швецию и Швейцарию, потому что пишется похоже. То же самое в английском, где Австралия от Австрии отличается на один слог и это стало популярным юмором (используют скажем Арнолда Шварцнеггера, приезжающего в Австралию, стикеры с кенгуру в австрийских аэропортах из этой же темы).
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Melnikov1968
Может быть ты просто общаешься в таком кругу людей где много глупых? Знаешь от силы 150-200 человек и делаешь такой вывод. Похоже сама не слишком умная особа.
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fbd
Да в целом % глупых людей в хоть сколько то развитых странах примерно одинаковый, мне кажется. Просто где-то система школьного образования закидывает в голову этих людей много не самых нужных фактов, по типу той же географии и умения показывать на карте большинство стран. Мозг при этом включить не всегда получается.
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arustanjan@icloud.com
В целом общество двигает не процент тупых людей, а процент умных, судя по тому кто куда движется, я бы по поводу нашего образования иллюзий не строил.
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Добрый_Ээх
таких везде хватает. и здесь, и там. везде.
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aalto
Ответ Alex1104
helios-i.mashable.com/imagery/articles/038xROwidTjjt5oIcdsQmTp/hero-image.fill.size_1248x702.v1611607345.jpg
https://www.russian-election-monitor.org/files/rem/pictures/Media%2003-2023/146%20percents.jpg

в россии не знают арифметику )
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Черный Дворник
Живет там, а обсирает здесь....
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