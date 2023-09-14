Легкоатлетка Куличенко: «Половина американцев думает, что Европа – это страна. Им все равно. Тут объективно много глупых людей»
Легкоатлетка Елена Куличенко рассказала об учебе в университете США.
С 2021-го Куличенко выступает за сборную Кипра.
– Ты смело говоришь. Много спортсменов в России опасаются рубить правду-матку. Почему так?
– Сложный вопрос. Окей, если задуматься, люди у нас действительно боятся осуждения. Даже выложить фотографию в соцсети – ты прикидываешь, а что эти подумают, а что те? У меня такое было. Потом пришла к тому, что кому какая разница, что про меня подумают? А так, конечно – тренеры строгие, скажешь что-нибудь – зарплату урежут, такие мысли у нас есть.
– А в США после слов про ЛГБТ тебя не щемят?
– Американцы слишком далеко от европейского мира легкой атлетики. Половина американцев думает, что Европа – это страна. Им все равно. Кто там в этих интервью на русском будет разбираться?
– Но ты учишься в США. Почему тогда все тянутся к их системе образования? У нас же действительно любят стереотипы про них в стиле Задорнова «ну тупые».
– Тут очень большой разрыв в образовании школьном и высшем. У нас более высокий процент идет в вузы, а здесь это дорого и сложно. Расслоение сильное. Половина людей не поступает в университет и нормально с этим живет. Ты можешь заниматься работой без диплома, зарабатывать деньги и хорошо себя чувствовать. Я в России тоже училась – честно скажу, что тот один семестр мне было тяжелее, чем в США. Хотя здесь считается престижнее.
Стереотип, о котором ты сказал, он существует, потому что... ну объективно много глупых людей, которые не знают базовые вещи. Они просто не идут в университеты, – отметила прыгунья в высоту.
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НИ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, НИ СТАТУС, НИ ОБРАЗОВАННОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ НА КОЛИЧЕСТВО ДУРАКОВ В .СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ
До начала войны уже было гораздо меньше случаев заболеваний, поэтому так сильно не обсуждалось уже.
Сейчас снова стало больше, в Европе так вообще в несколько раз за последнее время увеличилось количество заболевших ковидом. Так что никуда не делось ничего. Просто, как говорится, ничто не вечно.
Разница в том, что в плохо функционирующем сообществе дураки становятся более активными и совершают больше действий.
лол. откуда ты это взял? )))
— Можно, но они этого не делают. Нет такой культуры. У нас бы тест сразу в группу скинули, нашли ответы, все друг другу помогли бы. Здесь так не принято, никто не будет подсматривать. У нас такое случалось — тест онлайн, кто-то кинул в группу вопрос, типа как отвечать. И ему тут же ответили — ты чего, у нас сейчас всех плагиат найдут! И все вышли из группы. Представляете?
Ну тупые же и тупое образование, если не списывают друг у друга?
в россии не знают арифметику )