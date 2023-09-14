Легкоатлетка Куличенко: «Половина американцев думает, что Европа – это страна. Им все равно. Тут объективно много глупых людей»

Легкоатлетка Елена Куличенко рассказала об учебе в университете США.

С 2021-го выступает за сборную Кипра.

– Ты смело говоришь. Много спортсменов в России опасаются рубить правду-матку. Почему так?

– Сложный вопрос. Окей, если задуматься, люди у нас действительно боятся осуждения. Даже выложить фотографию в соцсети – ты прикидываешь, а что эти подумают, а что те? У меня такое было. Потом пришла к тому, что кому какая разница, что про меня подумают? А так, конечно – тренеры строгие, скажешь что-нибудь – зарплату урежут, такие мысли у нас есть.

– А в США после слов про ЛГБТ тебя не щемят?

– Американцы слишком далеко от европейского мира легкой атлетики. Половина американцев думает, что Европа – это страна. Им все равно. Кто там в этих интервью на русском будет разбираться?

– Но ты учишься в США. Почему тогда все тянутся к их системе образования? У нас же действительно любят стереотипы про них в стиле Задорнова «ну тупые».

– Тут очень большой разрыв в образовании школьном и высшем. У нас более высокий процент идет в вузы, а здесь это дорого и сложно. Расслоение сильное. Половина людей не поступает в университет и нормально с этим живет. Ты можешь заниматься работой без диплома, зарабатывать деньги и хорошо себя чувствовать. Я в России тоже училась – честно скажу, что тот один семестр мне было тяжелее, чем в США. Хотя здесь считается престижнее.

Стереотип, о котором ты сказал, он существует, потому что... ну объективно много глупых людей, которые не знают базовые вещи. Они просто не идут в университеты, – отметила прыгунья в высоту.

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