Куличенко об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Давайте по чесноку – не федерациям решать. Спортсмены сами должны определять»

Елена Куличенко считает, что российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду-2024.

Куличенко выступает в прыжках в высоту, в 2021-м она перешла из России в сборную Кипра.

– Если говорить про Россию – у нас сейчас главный вопрос, ехать или нет на Олимпиаду.

– А есть вариант «нет»? То есть Россия еще выбирать будет, ехать или нет?

– Ну потому что «а как можно на таких условиях?».

– Это говорят те самые люди, которые не имеют никакого отношения к спорту.

– Поделись своим мнением.

– Безусловно, надо ехать, если есть вариант. Естественно, принимать эти решения будут федерации, организации. Но давайте по чесноку – это не им решать! Это спортсмены положили жизнь на то, чтобы поехать на Олимпиаду. А вы будете сидеть и решать, будет ли непатриотично ехать? Звучит как шутка. Спортсмены сами должны определять. Да, он имеет право отказаться от возможности, если его это ущемляет. Но я вам скажу – 99,9 процента поедут. Это смешно даже обсуждать. Олимпиада – мечта любого спортсмена, нечестно ее отбирать.

– Хорошо, давай так – государство соглашается с твоей логикой, но говорит – ну сами и езжайте. Мы вам ничего не оплатим.

– Да нет, конечно! Это же косяк не спортсменов, а государства, что в такую ситуацию попали. Почему они должны страдать?

– Вообще-то государство уже скоро ждет от таких, как ты, компенсацию за переход в другую сборную. Готова?

– Ну, во-первых, я сменила гражданство до того, как этот закон начали обсуждать. Их можно понять, но... Разве кто-нибудь менял бы гражданство, если бы все нормально было? – сказала .

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