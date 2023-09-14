Елена Куличенко о психологах: «В России не хватает помощи в этом плане. Тренеры орут на спортсменов»

Прыгунья в высоту Елена Куличенко рассказала о важной роли психолога в спорте.

В 2021-м перешла их сборной России в команду Кипра. Она учится в американском университете.

– Результатом на чемпионате мира довольна (13-е место)?

– Можно было б получше, конечно. Но 1,90 в этом году я первый раз прыгала! Нет, я тоже уезжала с настроением, что хотелось бы повыше. А потом подумала: «Так, стоп. Я в финале чемпионата мира! Не забаранила, хороший результат». Есть куда расти, но что тут такого? Надо уметь откладывать плохие мысли в сторону.

– Прорабатываешь с психологом, что ли?

– Нет, я просто мудрый человек. Психологи у нас есть, кстати. И я в этом году действительно провела большую работу со своим mental health (ментальное здоровье). Много времени посвятила тому, чтобы по-другому относиться к некоторым вещам. Здесь в университете работают над этим.

– А в России отношение типа как к картам Таро или астрологии?

– Точно. И это огромное упущение. У спортсмена тонкая душа, деятельность непростая, легко перегореть без поддержки. Нам не хватает в России помощи в этом плане. Обычно как: нужен результат — как хочешь, так и делай его. Тренеры на своих же спортсменов орут, говорят, что надо сделать, но не говорят как. А это фундамент.

– На тебя орали?

– Я тогда не понимала этих моментов, потому что была ребенком. Сейчас-то я капец какая взрослая! А в детстве думаешь — наверное, так и надо, это же большой спорт, понимала, на что иду. Сейчас понимаю, что подход должен быть разным. Мне не надо, чтобы на меня кричали. Работать можно тоньше. Я сейчас не обвиняю тренеров, а говорю о системе. У нас все тренеры из СССР. Подход – не ты, так кто-то другой придет на это место, – рассказала Куличенко.

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