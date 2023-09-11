Депутат Свищев: «Требования МОК – дискриминационные, незаконные. Но мы с 2014 года выступаем под давлением, у нас уже сформировался иммунитет»

Дмитрий Свищев высказался о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных атлетов.

«Я всегда считал, что шантаж и бойкот – вещи неприемлемые в спорте. Я поддерживаю мнение руководства страны, что участие в крупных спортивных соревнованиях необходимо. Мы‑то хотим участвовать, но не везде нас ждут или где‑то создают условия, которые неприемлемы для участия наших спортсменов.

Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпийских играх в , это будет хорошо.

Это, конечно, будет нейтральный статус, без символики, флага, гимна. Это дискриминационные, совершенно незаконные требования, но мы с 2014 года выступаем под давлением и теми или иными санкциями и ограничениями. У нас уже сформировался иммунитет к давлению наших зарубежных партнеров.

Надо не забывать, что все‑таки нас могут не допустить на . А еще надо суметь туда отобраться. С каждым днем шансов на отбор все меньше, это плохая новость. В некоторых видах спорта отобраться на Игры уже невозможно», – сказал депутат Госдумы РФ.

Оказывается, мировой спорт не порвал с Россией. Но история с Федотовым и вердикт по Валиевой могут увести в пропасть

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?