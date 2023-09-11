Депутат Свищев: «Требования МОК – дискриминационные, незаконные. Но мы с 2014 года выступаем под давлением, у нас уже сформировался иммунитет»

Теги Олимпийская сборная России Государственная дума Дмитрий Свищев Париж-2024 Дмитрий Песков Политика Матч ТВ Легкая атлетика

Дмитрий Свищев высказался о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных атлетов.

«Я всегда считал, что шантаж и бойкот – вещи неприемлемые в спорте. Я поддерживаю мнение руководства страны, что участие в крупных спортивных соревнованиях необходимо. Мы‑то хотим участвовать, но не везде нас ждут или где‑то создают условия, которые неприемлемы для участия наших спортсменов.

Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпийских играх в Париже, это будет хорошо.

Это, конечно, будет нейтральный статус, без символики, флага, гимна. Это дискриминационные, совершенно незаконные требования, но мы с 2014 года выступаем под давлением и теми или иными санкциями и ограничениями. У нас уже сформировался иммунитет к давлению наших зарубежных партнеров.

Надо не забывать, что все‑таки нас могут не допустить на Олимпиаду. А еще надо суметь туда отобраться. С каждым днем шансов на отбор все меньше, это плохая новость. В некоторых видах спорта отобраться на Игры уже невозможно», – сказал депутат Госдумы РФ.

Оказывается, мировой спорт не порвал с Россией. Но история с Федотовым и вердикт по Валиевой могут увести в пропасть

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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12 комментариев

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Ярик01
Переобулись что ли всего лишь из-за Пескова? )
+16
-1
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Вечно в бане
Спасибо Пескову, он сделал весь вечер.

Одно слово усача - и вот уже унизительные требования, на которые пойдут только предатели Родины, превращаются в «Ну мы и так с 2014 под давлением, у нас иммунитет».

Товарищи, которые тут кричали, что нельзя никуда ехать и унижаться, что с лицом?
+14
-1
+13
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Atsuktuvas
У нас уже сформировался иммунитет к этой бодрой диарее власть имущих...
+7
0
+7
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Melnikov1968
Сейчас Тягачев поинтересуется:"Это мнение Свищева или президента?" Если Свищева, это одно, а если президента, то совсем другое.
+3
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peantros1963
28 марта 2023.
«Бах в последнее время неоднократно заявлял, что будет защищать интересы всех спортсменов. Вот у меня сразу же вопрос к нему: чем спортсмены командных видов спорта отличаются от личников? Думаю, основная проблема заключается в том, что они не знают, как представлять наши команды. То, что делает МОК — недопустимо и незаконно. Есть ли у нас шансы выступить на ближайших Олимпиадах? МОК сам себя загнал в сложнейшую ситуацию. Они не понимают сейчас, как себя вести. На них давят со всех сторон, указывая на политические вещи. Видно, что МОК пытается переложить всю ответственность на федерации. Даже не знаю, как они будут выходить из этой ситуации. Но условия, которые они выдвинули, неприемлемы для нас!» — сказал Свищев
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Сергей Гирин
Где ты там выступаешь под давлением, что ты вообще такое?
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deng777
Иммунитет сформировался, а болезнь всё не отступает...
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Pertinax Gandi
"У нас уже сформировался запас вазелина".
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Rio (BLR)
)))
Мы - это сабж про себя лично?
Это да. Выступает как не в себя. Не мешки ворочать.
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Part-time prophet
Препятствуя возможным неблагоприятным последствиям давления на мозги, организм отреагировал заранее их полным отключением...
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Михаил Панюков
кто такие, эти "мы"? и каким образом депутат дрищев имеет отношение к этим "мы"?
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Артем Чабанов
Ответ Вечно в бане
Спасибо Пескову, он сделал весь вечер. Одно слово усача - и вот уже унизительные требования, на которые пойдут только предатели Родины, превращаются в «Ну мы и так с 2014 под давлением, у нас иммунитет». Товарищи, которые тут кричали, что нельзя никуда ехать и унижаться, что с лицом?
На вопрос анкеты, колебались ли вы в проведении линии партии, Рабинович ответил: «Нет. Я колебался вместе с линией» ©
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