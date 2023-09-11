Депутат Свищев: «Требования МОК – дискриминационные, незаконные. Но мы с 2014 года выступаем под давлением, у нас уже сформировался иммунитет»
Дмитрий Свищев высказался о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных атлетов.
«Я всегда считал, что шантаж и бойкот – вещи неприемлемые в спорте. Я поддерживаю мнение руководства страны, что участие в крупных спортивных соревнованиях необходимо. Мы‑то хотим участвовать, но не везде нас ждут или где‑то создают условия, которые неприемлемы для участия наших спортсменов.
Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпийских играх в Париже, это будет хорошо.
Это, конечно, будет нейтральный статус, без символики, флага, гимна. Это дискриминационные, совершенно незаконные требования, но мы с 2014 года выступаем под давлением и теми или иными санкциями и ограничениями. У нас уже сформировался иммунитет к давлению наших зарубежных партнеров.
Надо не забывать, что все‑таки нас могут не допустить на Олимпиаду. А еще надо суметь туда отобраться. С каждым днем шансов на отбор все меньше, это плохая новость. В некоторых видах спорта отобраться на Игры уже невозможно», – сказал депутат Госдумы РФ.
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В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?
Одно слово усача - и вот уже унизительные требования, на которые пойдут только предатели Родины, превращаются в «Ну мы и так с 2014 под давлением, у нас иммунитет».
Товарищи, которые тут кричали, что нельзя никуда ехать и унижаться, что с лицом?
«Бах в последнее время неоднократно заявлял, что будет защищать интересы всех спортсменов. Вот у меня сразу же вопрос к нему: чем спортсмены командных видов спорта отличаются от личников? Думаю, основная проблема заключается в том, что они не знают, как представлять наши команды. То, что делает МОК — недопустимо и незаконно. Есть ли у нас шансы выступить на ближайших Олимпиадах? МОК сам себя загнал в сложнейшую ситуацию. Они не понимают сейчас, как себя вести. На них давят со всех сторон, указывая на политические вещи. Видно, что МОК пытается переложить всю ответственность на федерации. Даже не знаю, как они будут выходить из этой ситуации. Но условия, которые они выдвинули, неприемлемы для нас!» — сказал Свищев
Мы - это сабж про себя лично?
Это да. Выступает как не в себя. Не мешки ворочать.