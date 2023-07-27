«Ребята в Минспорте Украины поняли, что глупость сморозили». Депутат Свищев о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами

Депутат Дмитрий Свищев назвал глупостью запрет Украины соревноваться с россиянами.

Ранее украинское Министерство спорта запретило своим спортсменам участвовать в турнирах с россиянами, но позже отменило решение – для тех случаев, при которых россияне выступают в нейтральном статусе.

«Удивительно было, когда им запретили участвовать в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами. Это было недальновидно, потому что эти решения были направлены прежде всего против самих украинских спортсменов.

Думаю, ребята в Министерстве спорта Украины поняли, что очередную глупость сморозили, так как лишались права на медали, на квалификацию на Олимпийские игры. Мы поздравляем украинских атлетов с тем, что чиновники взялись за голову и приняли справедливое решение по отношению к ним», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту «СЭ».

«Украинские власти перестают угнетать и ущемлять собственных спортсменов. Это хоть какое-то поступательное движение. Но мы понимаем, что все еще остаются не только непонятные, но и довольно вредительские действия в отношении российских спортсменов и спортивных организаций. В том числе различные призывы о бойкотах, об исключении из международных организаций.

Но такими решениями (о допуске – Sports.ru) украинские власти заглаживают ошибки, которые они совершили в отношении своих же спортсменов», – цитирует Свищева ТАСС.