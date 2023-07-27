«Ребята в Минспорте Украины поняли, что глупость сморозили». Депутат Свищев о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами

Теги Дмитрий Свищев Париж-2024 министерство молодежи и спорта Украины Керлинг

Депутат Дмитрий Свищев назвал глупостью запрет Украины соревноваться с россиянами.

Ранее украинское Министерство спорта запретило своим спортсменам участвовать в турнирах с россиянами, но позже отменило решение – для тех случаев, при которых россияне выступают в нейтральном статусе.

«Удивительно было, когда им запретили участвовать в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами. Это было недальновидно, потому что эти решения были направлены прежде всего против самих украинских спортсменов.

Думаю, ребята в Министерстве спорта Украины поняли, что очередную глупость сморозили, так как лишались права на медали, на квалификацию на Олимпийские игры. Мы поздравляем украинских атлетов с тем, что чиновники взялись за голову и приняли справедливое решение по отношению к ним», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту «СЭ».

«Украинские власти перестают угнетать и ущемлять собственных спортсменов. Это хоть какое-то поступательное движение. Но мы понимаем, что все еще остаются не только непонятные, но и довольно вредительские действия в отношении российских спортсменов и спортивных организаций. В том числе различные призывы о бойкотах, об исключении из международных организаций.

Но такими решениями (о допуске – Sports.ru) украинские власти заглаживают ошибки, которые они совершили в отношении своих же спортсменов», – цитирует Свищева ТАСС.

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16 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Интересно а у нас когда поймут что глупость сморозили. У нас и министерство спорта можно было бы распустить уже и так нигде никто не выступает и депутатов процентов 90 сократить, международных отношений нету разве что с Африкой а там даже депутаты спортсмены справятся
+7
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Дэннис Молинарев
Ответ Viktoriya Vushnya
Например?
Я же вопрос задал, а вы от меня ответ хотите :)
+5
-1
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Дэннис Молинарев
А наши лидеры, точно сами 24 февраля никаких ошибок не допустили?
+8
-5
+3
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Кирилл Иванов
Теперь бы Путин понял, что сделал 24 февраля. и исправил бы все, а не продолжал усугублять положение
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naPmu3aH
Депутат Госдумы похвалил Украину. Шок, скандал, увольнение, признание иноагентом...

Лучше звоните АИТу!
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Ivan Balashov
Кабы ещё и их российские коллеги кое-какие собственные "глупости" осознали - вообще было бы здорово.
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Варти Кисто
Опять начали про Украину «А ВОТ ТАМ ЕЩЕ ХУЖЕ!!!!11» Смысл комментировать действия Украины нашим чинушам, когда сами в говне сидим…?
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-2
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С детства болел за Баварию
Он сам глупости морозит постоянно, но не понимает этого. Что не высказывание, то глупость.
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Viks
У Свищева свои ребята в минспорта на окраине?
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Денис Давыдов
Ответ Дэннис Молинарев
А наши лидеры, точно сами 24 февраля никаких ошибок не допустили?
Нет конечно. И господин медведев конечно все правильно всегда говорит, когда призывает ядерное оружие использовать. Ошибаются только другие всегда, госдума - безупречна
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Уся Ваткин
Ответ Дэннис Молинарев
А наши лидеры, точно сами 24 февраля никаких ошибок не допустили?
у них всё по плану
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