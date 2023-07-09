Свищев об Азиатских играх: «Не нужно поддаваться эйфории и бежать по зову. Пока тут больше неясностей»

Дмитрий Свищев призвал не радоваться заранее допуску россиян на Азиатские игры.

«Не нужно поддаваться эйфории и бежать по зову. Пока тут больше неясностей, непонятен формат допуска, неясно, какие виды спорта рассматриваются.

В конце концов, до Азиатских игр осталось совсем мало времени, как и когда к ним должны готовиться наши спортсмены, находящиеся в неведении? Пока мы видим лишь обещания, даже рекомендации Международного олимпийского комитета до сих пор во многом не выполняются.

Но если будет адекватная возможность для выступления наших спортсменов, которая позволит им отбираться на Олимпийские игры, – это нужно рассматривать», – рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах