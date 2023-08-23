Оксана Чусовитина: «Я хочу выступить на Олимпиаде в Париже. Но не зацикливаюсь сейчас на этом»

Оксана Чусовитина заявила, что участие в девятой Олимпиаде не является для нее самоцелью.

«Конечно, я хочу выступить на Олимпиаде в Париже. Но не зацикливаюсь сейчас на этом. Получится отобраться на Игры и выступить там, будет хорошо, а нет так нет. Я полноценно тренируюсь, но делаю это в первую очередь для себя.

Осенью в Ташкенте откроется академия гимнастики, она потребует к себе очень много внимания. Некоторые думают, что я боюсь завершить карьеру из-за неопределенности. Но это неправда, я тренируюсь, пока у меня это получается, пока мне нравится. И у меня есть академия, мне будет чем заняться», – сказала .

Также гимнастка объяснила, почему не выступит на чемпионате мира 2023 года.

«Я приняла решение отказаться от этого чемпионата мира по двум причинам. Во-первых, в эти же сроки у нас пройдут Азиатские игры, на которые я собираюсь поехать и к которым сейчас готовлюсь.

Во-вторых, я решила отбираться на Олимпийские игры в через этапы Кубка мира, которые пройдут в первой половине 2024 года. Сейчас я тренируюсь, на Азиатских играх планирую выступить в опорном прыжке и на бревне.

Какие задачи ставлю перед собой на Азиатских играх? Главное – избежать травм, а там посмотрим», – цитирует Чусовитину ТАСС.

Интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она готовится к девятой Олимпиаде!