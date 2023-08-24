Иоланда Чен: «Перестала включать телевизор. Кто-то может говорить все, другой нет. В итоге все не могут быть искренними – это отталкивает»

Теги телевидение Иоланда Чен Матч ТВ Легкая атлетика

Комментатор Иоланда Чен призналась, что почти не смотрит телевизор.

Насколько вам нравится ходить на политические шоу?

– Сейчас – вообще не нравится. Люблю рассуждать про спорт, но теперь куда ни придешь – дилетанты. Именно спорт практически никто не понимает, поэтому оппонировать сложно.

Как раз поэтому не могу понять, почему вы частый гость передачи «Есть тема!».

– Это моя работа. Я должна поддерживать свой канал.

Знаю много людей с «Матча», которые не ходят туда принципиально.

– Понимаю. Но это моя работа и мой заработок. Плюс лучше пойду я и отстою что-нибудь, если надо – и с Султаном Хамзаевым покричим. А иначе – что там будет? 

Но, поверьте, с каждым разом становится сложнее, и хочется уже реально отказываться. Потому что тяжело что-то доказывать людям, которые не хотят слышать и ничего не соображают в спорте. Они даже «Матч ТВ» не смотрят, зато появляются на эфирах и мелют чушь. Вот я и хожу – пытаюсь донести до аудитории хоть какую-то информацию о том, что действительно происходит в спорте. Иногда так разрывает, так много хочется сказать нелицеприятного… 

Кстати, тех, кого я прям невзлюбила, приглашать перестали – за что руководству спасибо. 

А сами вы «Матч ТВ» смотрите?

– Только трансляции соревнований, которые мне интересны. В остальном вообще перестала включать телевизор. Раньше он работал у меня 24/7. Но теперь все по-другому. Кто-то может говорить все, другой не может, одни боятся, другие нет. В итоге все не могут быть искренними – и это отталкивает. Даже «Рен-ТВ» перестала смотреть, хотя помешана на космосе и всяких загадках вроде тайн египетских пирамид, – отметила Чен.

Интервью Иоланды Чен: чего не хватает «Матч ТВ», дискуссия о комментаторах, Загитова-ведущая

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15 комментариев

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AaA
"Кто-то может говорить все, другой не может, одни боятся, другие нет. В итоге все не могут быть искренними – и это отталкивает". Иоланта, спасибо за Вашу позицию. Есть Вы и есть соловьевы, скабеевы, киселевы и прочий остстой, которые говорят в "линии партии", а других банят.
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andreyv19
"Даже «Рен-ТВ» перестала смотреть"
Даже?))) Да там рассказывают, что вчера марсиане из бластера самолет с небезызвестным товарищем сбили)))
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krokodilych
В одном заголовке фрагмента интервью фраза "пусть меня снова обосрут", в другом - слово "обосрались".

Откуда такая фиксация на фактуре телесного низа? Типа без этого никто читать не станет? :(
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Клирик
Ответ andreyv19
"Даже «Рен-ТВ» перестала смотреть" Даже?))) Да там рассказывают, что вчера марсиане из бластера самолет с небезызвестным товарищем сбили)))
Чёрт возьми, это самое прекрасное что есть на нынешнем тиви!))
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juven
может ты будеш смотреть спорт и не будеш дзявкать
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SF_NY
Пипл схавает.
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Клирик
Лично я телевизор смотрю и не жалею. Узнаю каждый день много нового. Это всё от программы зависит. Мне нравятся почти все из линейки viju, история, природа, фильмы, документальные циклы.
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RG26
Терпеть не могу ее. Несколько раз натыкался на самую бестолковую программу «Есть тема» (стыдно даже признаваться) - вот там ее место, как раз для базарных хабалок. И легкую атлетику лучше смотреть без звука, чем с ее завываниями - даже футбольные комментаторы, которых так принижают со всех сторон, профессионалы по сравнению с ней. Оставили бы одну Богословскую, хуже бы не было
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киля
Ответ Михаил1970
Байдэн, он такой)
Этот просто спит...
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Ру7евоЙ
Ответ Михаил1970
Байдэн, он такой)
У этого скорее Трудо.
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andreyv19
Ответ Клирик
Чёрт возьми, это самое прекрасное что есть на нынешнем тиви!))
Ну, а она смотреть перестала)
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krokodilych
Ответ juven
ускаглазлая вы не кому не нужны,ахххааааахаааап
А вы вообще не мужчина, вы просто трамвайный хам, к тому же безграмотный. Нормальный мужчина просто не смог бы высказаться в подобном стиле в адрес женщины, а вам - норм.
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