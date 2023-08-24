Иоланда Чен: «Перестала включать телевизор. Кто-то может говорить все, другой нет. В итоге все не могут быть искренними – это отталкивает»

Комментатор Иоланда Чен призналась, что почти не смотрит телевизор.

– Насколько вам нравится ходить на политические шоу?

– Сейчас – вообще не нравится. Люблю рассуждать про спорт, но теперь куда ни придешь – дилетанты. Именно спорт практически никто не понимает, поэтому оппонировать сложно.

– Как раз поэтому не могу понять, почему вы частый гость передачи «Есть тема!».

– Это моя работа. Я должна поддерживать свой канал.

– Знаю много людей с «Матча», которые не ходят туда принципиально.

– Понимаю. Но это моя работа и мой заработок. Плюс лучше пойду я и отстою что-нибудь, если надо – и с Султаном Хамзаевым покричим. А иначе – что там будет?

Но, поверьте, с каждым разом становится сложнее, и хочется уже реально отказываться. Потому что тяжело что-то доказывать людям, которые не хотят слышать и ничего не соображают в спорте. Они даже «Матч ТВ» не смотрят, зато появляются на эфирах и мелют чушь. Вот я и хожу – пытаюсь донести до аудитории хоть какую-то информацию о том, что действительно происходит в спорте. Иногда так разрывает, так много хочется сказать нелицеприятного…

Кстати, тех, кого я прям невзлюбила, приглашать перестали – за что руководству спасибо.

– А сами вы « » смотрите?

– Только трансляции соревнований, которые мне интересны. В остальном вообще перестала включать телевизор. Раньше он работал у меня 24/7. Но теперь все по-другому. Кто-то может говорить все, другой не может, одни боятся, другие нет. В итоге все не могут быть искренними – и это отталкивает. Даже «Рен-ТВ» перестала смотреть, хотя помешана на космосе и всяких загадках вроде тайн египетских пирамид, – отметила Чен.

Интервью Иоланды Чен: чего не хватает «Матч ТВ», дискуссия о комментаторах, Загитова-ведущая