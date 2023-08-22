«Матч ТВ» покажет матчи отбора ЧМ-2026 в Южной Америке. Первые игры пройдут в сентябре

«Матч ТВ» покажет квалификацию ЧМ-2026 в Южной Америке.

Телеканал приобрел права на трансляцию южноамериканских отборочных матчей к следующему чемпионату мира. « » будет транслировать матчи сборных , , , Перу, Чили, , Венесуэлы и Парагвая.

Первые отборочные матчи к ЧМ-2026 в Южной Америке пройдут в сентябре. Квалификация завершится осенью 2025 года – напрямую на турнир выйдут 6 команд, еще одна сборная проведет стыковой матч с командой из другой конфедерации.

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