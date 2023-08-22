«Матч ТВ» покажет матчи отбора ЧМ-2026 в Южной Америке. Первые игры пройдут в сентябре

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«Матч ТВ» покажет квалификацию ЧМ-2026 в Южной Америке.

Телеканал приобрел права на трансляцию южноамериканских отборочных матчей к следующему чемпионату мира. «Матч ТВ» будет транслировать матчи сборных Аргентины, Бразилии, Уругвая, Перу, Чили, Эквадора, Венесуэлы и Парагвая.

Первые отборочные матчи к ЧМ-2026 в Южной Америке пройдут в сентябре. Квалификация завершится осенью 2025 года – напрямую на турнир выйдут 6 команд, еще одна сборная проведет стыковой матч с командой из другой конфедерации.

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12 комментариев

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Vatikan
Это хорошо. Футбол там интересный на уровне сборных, почти каждый матч смотрибелен
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Streetbor
Футбол там неплохой, но время начала матчей это для охранников. А для тех же жителей Дальнего Востока будет ранее время. Короче только селекционной отдел Зенита приготовил видеомагнитофон))
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AClockworkOrange
Ответ СуперНегр228
а как же Европа
На okko скорее всего будет.
+1
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Игорь Климов
Отличное решение от МатчТВ.
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blаncо
Жаль с часовыми поясами не всегда удобно.
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Заборостроитель
Европу потеряли, на безрыбье надо же три футбольных канала заполнить
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Дамир Ринатович
Ответ Vatikan
Это хорошо. Футбол там интересный на уровне сборных, почти каждый матч смотрибелен
Да, только глубокой ночью, в 2-3 часа, врядли кто будет смотреть.
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Любезный Коссутий
Ответ СуперНегр228
а как же Европа
ее Окко показывает
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