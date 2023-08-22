«Матч ТВ» покажет матчи отбора ЧМ-2026 в Южной Америке. Первые игры пройдут в сентябре
«Матч ТВ» покажет квалификацию ЧМ-2026 в Южной Америке.
Телеканал приобрел права на трансляцию южноамериканских отборочных матчей к следующему чемпионату мира. «Матч ТВ» будет транслировать матчи сборных Аргентины, Бразилии, Уругвая, Перу, Чили, Эквадора, Венесуэлы и Парагвая.
Первые отборочные матчи к ЧМ-2026 в Южной Америке пройдут в сентябре. Квалификация завершится осенью 2025 года – напрямую на турнир выйдут 6 команд, еще одна сборная проведет стыковой матч с командой из другой конфедерации.
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