В Ассамблее народов Евразии предложили создать Евразийский олимпийский комитет

В Ассамблее народов Евразии предложили обсудить создание Евразийского олимпийского комитета.

С 24 по 27 августа в Уфе проходят первые Международные игры национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде».

«Создание Евразийского олимпийского комитета, объединяющего в том числе национальные виды спорта народов Евразии, позволит выстроить более тесное сотрудничество между государствами в спортивной сфере и создаст площадки для развития разных направлений спорта в новом формате.

Это в большей степени будет способствовать интересам спорта, чем бизнеса и политики. Люди выбирают спорт и здоровье», – заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.