  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Семеня прекратила судебную тяжбу по делу о нарушении ее прав, связанную с правилом о допуске спортсменок с повышенным тестостероном
0

Семеня прекратила судебную тяжбу по делу о нарушении ее прав, связанную с правилом о допуске спортсменок с повышенным тестостероном

Кастер Семеня прекратила семилетнюю судебную тяжбу по делу о нарушении ее прав.

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м подавала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном.

По правилам World Athletics легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Из-за введения этих правил Семеня подала в Cпортивный арбитражный суд (CAS) иск, который был отклонен в мае 2019 года. Позже она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее апелляцию тоже отклонили.

В июле 2023 года спортсменка выиграла дело в Европейском суде по правам человека, который постановил, что ее первоначальная апелляция против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом. World Athletics выразила несогласие с этим решением.

«Мы не будем возвращать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, хотя такая возможность существует. Юридическое обращение Кастер достигло высшей судебной инстанции с весьма успешным результатом. В сложившихся обстоятельствах дальше дело рассматриваться не будет», – сообщил адвокат легкоатлетки Питер Брэйчер.

34-летняя Семеня уже завершила свою карьеру спортсменки и перешла на тренерскую работу.

Самые подозрительные женщины в истории спорта: качки из ГДР, жертвы гендерного теста и, конечно, Кастер Семеня

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ESPN
Бег
World Athletics (IAAF)
logoCAS
Швейцарский федеральный трибунал
logoКастер Семеня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
РУСАДА в сентябре выявило восемь возможных случаев нарушения правил
вчера, 07:20
Жуков на вопрос, вернет ли Ковентри Россию в олимпийское движение: «Посмотрим. Пока что особых движений не видно»
49вчера, 06:51
Экс-гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян занял пост коммерческого директора ВФЛА
11 октября, 08:54
На программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2026 году выделят свыше 82 млрд рублей
2130 сентября, 11:33
Президент Спортивного арбитражного суда покинул свой пост по состоянию здоровья
1229 сентября, 15:04
Ирина Роднина: «Могу похвалить Дегтярева за то, что он шаг за шагом работает над проблемами нашего спорта»
829 сентября, 13:22
Рожков о допуске российских паралимпийцев: «Эта победа стала возможной благодаря огромной работе Путина»
4129 сентября, 12:50
Правительство России направит более 3,546 млрд рублей на финансирование массового спорта в стране в 2028 году
2529 сентября, 10:30
Дмитрий Свищев: «Советую коллегам из МОК изучить опыт МПК и принять решение по восстановлению российских олимпийцев»
529 сентября, 09:20
Смирнов о восстановлении ОКР: «Знаю, что мы ведем переговоры с юристами МОК, уже обсуждался вопрос о подаче заявлений в суд»
429 сентября, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
518 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
224 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47