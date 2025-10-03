Семеня прекратила судебную тяжбу по делу о нарушении ее прав, связанную с правилом о допуске спортсменок с повышенным тестостероном

Кастер Семеня прекратила семилетнюю судебную тяжбу по делу о нарушении ее прав.

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м подавала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном.

По правилам World Athletics легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Из-за введения этих правил Семеня подала в Cпортивный арбитражный суд (CAS ) иск, который был отклонен в мае 2019 года. Позже она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее апелляцию тоже отклонили.

В июле 2023 года спортсменка выиграла дело в Европейском суде по правам человека, который постановил, что ее первоначальная апелляция против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом. World Athletics выразила несогласие с этим решением.

«Мы не будем возвращать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, хотя такая возможность существует. Юридическое обращение Кастер достигло высшей судебной инстанции с весьма успешным результатом. В сложившихся обстоятельствах дальше дело рассматриваться не будет», – сообщил адвокат легкоатлетки Питер Брэйчер.

34-летняя Семеня уже завершила свою карьеру спортсменки и перешла на тренерскую работу.

Самые подозрительные женщины в истории спорта: качки из ГДР, жертвы гендерного теста и, конечно, Кастер Семеня