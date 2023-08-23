Щербакова о поездке в Китай: «Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях»
Анна Щербакова заявила, что чувствовала себя в Китае как рок-звезда на гастролях.
В августе олимпийская чемпионка по фигурному катанию приезжала в Китай в качестве гостя на международную ледовую конференцию The Belt and Road и турнир The Chen Lu Cup.
«Сказать, что я была в восторге, – ничего не сказать. Сложно подобрать слова, чтобы описать свои впечатления. Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях.
Даже не очень осознавала реальность происходящего. Настолько меня все поразило с первых же секунд, начиная со встречи в аэропорту, куда приехало невероятное количество болельщиков. И так проходил абсолютно каждый день.
А после выступления на лед бросили какое-то невероятное количество игрушек, я впервые такое испытала. Когда стояла в центре, а со всех сторон летели тысячи игрушек, даже слезы на глаза наворачивались от переизбытка эмоций.
В Китае была особенная история. Я впервые приехала туда после Олимпийских игр, во время которых действовал карантин, поэтому трибуны были пустые. В результате болельщики, появившиеся у нас во время Олимпиады, только сейчас смогли впервые увидеть меня. Поэтому, думаю, и был такой ажиотаж, хотя я даже представить себе не могла его масштабы», – рассказала Щербакова.
Щербакова съездила в Китай как особый гость – что она там делала?
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Её встретили как никого и никогда, наверно, из российских спортсменов.
Да, наверняка карантинные меры помешали полностью насладиться впечатлениями от ОИ. Но наверстать это никогда не поздно.
Китайские болельщики просто молодцы.
Представляю, что Аня испытала, будучи эпицентром этой встречи ))
Завладела там умами и сердцами.
О дальнейшей встрече там мечтают
С девушкой с оленьими глазами!