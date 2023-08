Щербакова о поездке в Китай: «Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях»

Анна Щербакова заявила, что чувствовала себя в Китае как рок-звезда на гастролях.

В августе олимпийская чемпионка по фигурному катанию приезжала в Китай в качестве гостя на международную ледовую конференцию The Belt and Road и турнир The Chen Lu Cup.

«Сказать, что я была в восторге, – ничего не сказать. Сложно подобрать слова, чтобы описать свои впечатления. Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях.

Даже не очень осознавала реальность происходящего. Настолько меня все поразило с первых же секунд, начиная со встречи в аэропорту, куда приехало невероятное количество болельщиков. И так проходил абсолютно каждый день.

А после выступления на лед бросили какое-то невероятное количество игрушек, я впервые такое испытала. Когда стояла в центре, а со всех сторон летели тысячи игрушек, даже слезы на глаза наворачивались от переизбытка эмоций.

В Китае была особенная история. Я впервые приехала туда после Олимпийских игр, во время которых действовал карантин, поэтому трибуны были пустые. В результате болельщики, появившиеся у нас во время Олимпиады, только сейчас смогли впервые увидеть меня. Поэтому, думаю, и был такой ажиотаж, хотя я даже представить себе не могла его масштабы», – рассказала Щербакова.

Щербакова съездила в Китай как особый гость – что она там делала?

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS