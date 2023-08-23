Щербакова о поездке в Китай: «Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях»

Теги Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова заявила, что чувствовала себя в Китае как рок-звезда на гастролях.

В августе олимпийская чемпионка по фигурному катанию приезжала в Китай в качестве гостя на международную ледовую конференцию The Belt and Road и турнир The Chen Lu Cup.

«Сказать, что я была в восторге, – ничего не сказать. Сложно подобрать слова, чтобы описать свои впечатления. Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях.

Даже не очень осознавала реальность происходящего. Настолько меня все поразило с первых же секунд, начиная со встречи в аэропорту, куда приехало невероятное количество болельщиков. И так проходил абсолютно каждый день.

А после выступления на лед бросили какое-то невероятное количество игрушек, я впервые такое испытала. Когда стояла в центре, а со всех сторон летели тысячи игрушек, даже слезы на глаза наворачивались от переизбытка эмоций.

В Китае была особенная история. Я впервые приехала туда после Олимпийских игр, во время которых действовал карантин, поэтому трибуны были пустые. В результате болельщики, появившиеся у нас во время Олимпиады, только сейчас смогли впервые увидеть меня. Поэтому, думаю, и был такой ажиотаж, хотя я даже представить себе не могла его масштабы», – рассказала Щербакова.

Щербакова съездила в Китай как особый гость – что она там делала?

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24 комментария

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Елена Спирина
Очень рада за Аню. Встретили ее замечательно, сама в восторге от поездки. Вот это и есть гармония!
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nikolett
Можно представить чувства Ани, да. Любой бы не ожидал такого. А уж скромная Аня тем более. Она пока только потихоньку входит в роль звезды фигурного катания.
Её встретили как никого и никогда, наверно, из российских спортсменов.
Да, наверняка карантинные меры помешали полностью насладиться впечатлениями от ОИ. Но наверстать это никогда не поздно.
Китайские болельщики просто молодцы.
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Bashibuzuck
Ты заслужила овации, Чемпионка👏👏👏
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Mari Gams
Анечке вернули то , что недодали на ОИ - любовь болельщиков , как здорово , что наших фигуристов любят в Китае , хотя и не только там , у нас замечательные талантливые фигуристки , удачи им и любви истинных любителе ФК !
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FlowerF
Даже меня, постороннюю даму, да при просмотре видео - впечатлил и привел в восторг размах встречи.
Представляю, что Аня испытала, будучи эпицентром этой встречи ))
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Kristine Kristine
Думаю для Ани эта поездка поменяла многое в понимании кто она и что она может делать после спорта.
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Katerina Sunny
Когда на лёд полетели игрушки: почувствуй себя Юдзуру.
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Светлана Менова
Очень радостно за Аню, надеюсь, что она скоро снова поедет в Китай. :)
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inspire162
Ответ Sat397
Хорошо все организовали - встреча, 1000 игрушек и тому подобное. Сделали красивую картинку. Только не настоящее это всё. Была бы на месте Анны любая топовая фигуристка из России, её точно так же бы встретили, при такой же организации мероприятия, и игрушек бы было ровно тысяча...
Это намёк, что Саня - не топовая фигуристка? Её так не встречали.
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Perfectooo
Ответ Лека-Лека
Анечка - это все заслужено. Ты - лучшая спортсменка в мире.
Чем она лучшая в мире? Только конструктивно, а не сироп сахарный..
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феечка
Китайцы ещё извинялись, что многие не смогли прийти в будний день, в выходные народу было бы гораздо больше
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Александр Скворцов
Стала ты любимицей Китая,
Завладела там умами и сердцами.
О дальнейшей встрече там мечтают
С девушкой с оленьими глазами!
+2
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Блинчик
Как начинающий рок-музыкант, дающий концерт в гараже.
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inspire162
Ответ Perfectooo
Чем она лучшая в мире? Только конструктивно, а не сироп сахарный..
Хотя бы официальными титулами. Поколение "до квадов" пропускаем, два сезона без наших - не считаются.
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Светлана Менова
Ответ Perfectooo
Чем она лучшая в мире? Только конструктивно, а не сироп сахарный..
Она выиграла Олимпиаду, а значит лучшая.
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Perfectooo
Ответ inspire162
Хотя бы официальными титулами. Поколение "до квадов" пропускаем, два сезона без наших - не считаются.
Спортсменка - это далеко не только фигуристка.. так, для расширения вашего кругозора..
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Лилли
Извините, но я не понимаю, для кого пишут эти скучные новости про поездку Щербаковой в Китай. Уже штук 10 постов вышло об одном и том же.
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kate_ko
В 60-80е гг в рок-музыке был такой феномен big in Japan (когда они могли быть практически не востребованы в собственной стране, в Европе и США, зато имели толпы поклонников в Японии). Почитаешь иной раз комменты на спортсе и мелькает мысль, что наши фигуристы big in China сейчас. Особенно Аня, её просто искупали в любви 🥰
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Perfectooo
Ответ Светлана Менова
Она выиграла Олимпиаду, а значит лучшая.
А вы в курсе, сколько спортсменов по 2-3 и даже больше раз выигрывали Олимпиаду?
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Sonyas
Ответ Perfectooo
Чем она лучшая в мире? Только конструктивно, а не сироп сахарный..
Медали, в основном золотые - куда уж конструктивней. Но вам же не объективность нужна, а набросы.
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Светлана Менова
Ответ Perfectooo
А вы в курсе, сколько спортсменов по 2-3 и даже больше раз выигрывали Олимпиаду?
Очень мало таких. А что?
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Perfectooo
Ответ Sonyas
Медали, в основном золотые - куда уж конструктивней. Но вам же не объективность нужна, а набросы.
Докажите, что у нее золотых медалей больше, чем у любой другой спортсменки.. вот это будет конструктивно..
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Лека-Лека
Анечка - это все заслужено. Ты - лучшая спортсменка в мире.
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