Владлена Бобровникова: «Победа на Олимпийских играх была одной из самых главных в жизни, но победа над раком самая важная!»

Теги сборная России жен Олимпийская сборная России Рио-2016 Владлена Бобровникова Гандбол

Владлена Бобровникова назвала победу над раком важнее золота Олимпиады.

Гандболистка выигрывала Олимпийские игры 2016 года в составе сборной России. В мае она рассказала, что ей диагностировали лимфому Ходжкина, но позже сообщила об исцелении.

«Бегу из онкоинститута подальше! Потому что я победила рак!

Победа на Олимпийских играх была одной из самых главных в жизни! Но победа над раком самая важная!» – написала Бобровникова в инстаграме.

«Я переборю болезнь. Это будет нелегко, но я смогу». Вдохновляющий монолог нашей чемпионки, у которой нашли рак

4 комментария

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BolxoB
Настоящие чемпионы никогда не сдаются!
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Максим Сивков
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ну круто!!!!
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Дмитрий Джи
молодечик! 👍
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Док Аксель
Влада молодец ! В борьбе с недугом вера в лучшее, в докторов и свои силы мобилизует внутренние резервы организма, что способствует лечению и выздоровлению. Удачи !
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