Владлена Бобровникова: «Победа на Олимпийских играх была одной из самых главных в жизни, но победа над раком самая важная!»

Владлена Бобровникова назвала победу над раком важнее золота Олимпиады.

Гандболистка выигрывала Олимпийские игры 2016 года в составе сборной России. В мае она рассказала, что ей диагностировали лимфому Ходжкина, но позже сообщила об исцелении.

«Бегу из онкоинститута подальше! Потому что я победила рак!

Победа на Олимпийских играх была одной из самых главных в жизни! Но победа над раком самая важная!» – написала Бобровникова в инстаграме.

«Я переборю болезнь. Это будет нелегко, но я смогу». Вдохновляющий монолог нашей чемпионки, у которой нашли рак