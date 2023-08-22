Депутат Свищев: «Исинбаева практически открестилась от того, что связано с Россией. Было бы странно, если бы стадион продолжал носить ее имя»

Депутат Дмитрий Свищев считает, что Елена Исинбаева «открестилась» от России.

Ранее в Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой – двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом. Объекту вернули прежнее название – «Труд».

«Стадион в Дагестане получил свое историческое название. Народ и республика приняли решение переименовать эту арену, значит, им виднее.

Думаю, что здесь нет ничего страшного и для самой Исинбаевой, которая давно живет за границей. Маловероятно, что она планирует побывать на стадионе в ближайшее время. И надо посчитать, сколько раз она там была.

Когда Елена была звездой, выступала за Россию и поддерживала ее, это одна ситуация. А сейчас заслуженная и известная спортсменка практически открестилась от того, что связано с Россией. Было бы странно, если бы стадион продолжал носить ее имя. Трагедии никакой нет, все встало на свои места», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

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