Депутат Свищев: «Исинбаева практически открестилась от того, что связано с Россией. Было бы странно, если бы стадион продолжал носить ее имя»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Дмитрий Свищев Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев считает, что Елена Исинбаева «открестилась» от России.

Ранее в Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой – двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом. Объекту вернули прежнее название – «Труд».

«Стадион в Дагестане получил свое историческое название. Народ и республика приняли решение переименовать эту арену, значит, им виднее.

Думаю, что здесь нет ничего страшного и для самой Исинбаевой, которая давно живет за границей. Маловероятно, что она планирует побывать на стадионе в ближайшее время. И надо посчитать, сколько раз она там была.

Когда Елена была звездой, выступала за Россию и поддерживала ее, это одна ситуация. А сейчас заслуженная и известная спортсменка практически открестилась от того, что связано с Россией. Было бы странно, если бы стадион продолжал носить ее имя. Трагедии никакой нет, все встало на свои места», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

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7 комментариев

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Ivas715
Мне тоже не совсем нравится Исинбаева с ее позицией патриота в Монако (или где она там живет), но может мне покажут все-таки эти Свищевы, где она открестилась то от России? Че за бред то?
А вообще смешно конечно смотреть на этих депутатов с их "стойкими" позициями)). Ща предположим ВВП заявит "че пристали к Исинбаевой? нормальная спортсменка", так Свищев первый же будет бегать с пеной у рта доказывать, что с первого дня считал, что гнобить спортсменов не стоит)
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Viks
Открестилась. Ради сохранения должности в МОК, ибо надо оплачивать содержание миллионной виллы, а другой кормушки у Исинбаевой нет.
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Ебздрогыч
Культура отмены, за которую эти же депутаты регулярно ругают запад
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Ебздрогыч
Помню несколько лет назад была новость шикарная, и недавно опять этот речевой штамп использовали наши недожурналисты: Иран открестился от поставок БПЛА в Россию. Мусульманский Иран, ОТКРЕСТИЛСЯ - ну кайф же!
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Назар Игорь
В России тысячи улиц и площадей носят имена деятелей революции, в том числе и тех у кого руки были по локоть в крови - Дзержинский, Урицкий, Щорс. И ничего, нормально.
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Григ77
а что делал для страны депутат Дмитрий Свищев кроме того что стал депутатом по списке Жириновского ?
к стати судя по биографии он даже в армии служить не посчитал нужным
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Ярик01
Сказать что воинские звания у спортсменов номинальные, фиктивные = открестилась от того, что связано с Россией

Мощно. Даже дупу президента так к Родине не натягивали.
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