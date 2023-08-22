Журова о списке World Athletics без россиянок: «Думаю, исключат упоминания даже о советских спортсменах на ближайшее время»

Светлана Журова объяснила рейтинг World Athletics, в котором нет россиянок .

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) представила список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и чемпионка ОИ по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

«Такой подход исключительно мотивирован нынешней ситуацией. Международная федерация легкой атлетики не хочет получить в свой адрес протесты и наезды. Им проще оставить вне списка россиян и белорусов, чем потом испытывать политическое давление и осуждение. Никто не хочет негатива.

То же самое было с фигурным катанием, когда из проморолика вырезали выступления всех наших спортсменов, хотя они были самыми яркими. Последние два года такая тенденция прослеживается. И ожидать другого отношения не стоит.

Думаю, что исключат упоминания даже о советских спортсменах на ближайшее время», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.