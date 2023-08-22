Журова о списке World Athletics без россиянок: «Думаю, исключат упоминания даже о советских спортсменах на ближайшее время»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен Светлана Журова прыжки в высоту прыжки с шестом сборная Беларуси жен World Athletics (IAAF) Мария Ласицкене Легкая атлетика

Светлана Журова объяснила рейтинг World Athletics, в котором нет россиянок .

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) представила список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и чемпионка ОИ по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

«Такой подход исключительно мотивирован нынешней ситуацией. Международная федерация легкой атлетики не хочет получить в свой адрес протесты и наезды. Им проще оставить вне списка россиян и белорусов, чем потом испытывать политическое давление и осуждение. Никто не хочет негатива.

То же самое было с фигурным катанием, когда из проморолика вырезали выступления всех наших спортсменов, хотя они были самыми яркими. Последние два года такая тенденция прослеживается. И ожидать другого отношения не стоит.

Думаю, что исключат упоминания даже о советских спортсменах на ближайшее время», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

1 комментарий

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Татьяна Солотина
Правильно думает. Если про человека не упоминать, то о нём и забудут, и советских, и российских.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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