Мамиашвили о рейтинге World Athletics без россиянок: «Сейчас время лилипутов, которые жаждут добиться какого-то реванша любым путем»

Теги Елена Исинбаева прыжки с шестом Михаил Мамиашвили ФСБР Политика Легкая атлетика

Михаил Мамиашвили раскритиковал список World Athletics без спортсменок из России.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

«Я не очень-то удивлен этому. Было бы странно, если бы Елену в данной ситуации включили в этот список. Сегодня так называемые тренды так или иначе навязывают люди, которые к спорту никогда не имели отношения.

Мало того, к огромной общей трагедии, они вообще не понимают ценность спорта. В угоду своим амбициям или далеко или недалеко идущим геополитическим планам. Этими шагами, может быть сознательно, они просто разрушают великое действо, которое называется спортом и олимпийским движением.

В таких решениях очень сложно искать какие-то смысловые вещи. Сейчас время лилипутов, которые жаждут добиться какого-то реванша любым путем – методом оговоров, наветов, всего что угодно. К огромному сожалению», – сказал Мамиашвили, который является олимпийским чемпионом 1988 года по греко-римской борьбе.

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