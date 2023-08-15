Мамиашвили об отказе украинских борцов жать руки россиянам: «Безумию нет предела. Жаловаться у нас никто не будет, надо быть сильными и побеждать»

Теги Чемпионат мира по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная Украины сборная Украины жен Политика юниорская сборная России жен юниорская сборная России сборная Беларуси Борьба

Михаил Мамиашвили назвал безумием отказ украинских борцов жать руки россиянам.

Сейчас в Иордании проходит юниорский чемпионат мира по борьбе. Сообщалось, что украинские спортсмены отказались от рукопожатий с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе.

«Безумию нет предела. Жаловаться у нас никто не будет, надо быть сильными и побеждать. А спорт должен быть вне политики», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

13 комментариев

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Part-time prophet
Ага, Мамиашвили, бивший по лицу женщин, со своим криминальным прошлым, называет безумием...отсутствие рукопожатий.
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Roman Betenya
Ой, а что случилось? Наверное, они просто так руки не хотят жать, из вредности. В самом деле, безумие какое-то.
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45_percent
Судя по комментариям все резервы для контрнаступа оказались стянуты на Спортс.
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Адам Нинуху
нахрен нужны их рукопожатия я не пойму зачем наши спортсмены зацикливаться на этом. не хотят жать руки ну их нахер
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