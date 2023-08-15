Мамиашвили об отказе украинских борцов жать руки россиянам: «Безумию нет предела. Жаловаться у нас никто не будет, надо быть сильными и побеждать»

Михаил Мамиашвили назвал безумием отказ украинских борцов жать руки россиянам.

Сейчас в Иордании проходит юниорский чемпионат мира по борьбе. Сообщалось, что украинские спортсмены отказались от рукопожатий с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе.

«Безумию нет предела. Жаловаться у нас никто не будет, надо быть сильными и побеждать. А спорт должен быть вне политики», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.