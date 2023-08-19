Иоланда Чен о словах Коу про российских легкоатлетов: «Мне кажется, у него состояние мщения за то, что на ОИ-1980 ему пришлось выступать под белым флагом»

Иоланда Чен заявила, что глава World Athletics «пляшет под дудку Запада».

Ранее глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу скептически оценил шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Шансы российских легкоатлетов, думаю, еще не перечеркнуты. Как бы Себастьян Коу ни хотел нас видеть на Олимпиаде, он тоже человек подневольный. Он тоже пляшет под дудки высокопоставленных западных товарищей. Как ему скажут, так он и будет действовать. Сейчас он чувствует, куда дует ветер, поэтому изо всех сил подлаживается. Нам не надо обращать внимания на эти глупые вопросы.

Мне кажется, у него сейчас состояние некоего мщения за то, что на Олимпиаде 1980 года ему пришлось выступать под белым флагом (в Москве британские спортсмены соревновались под олимпийским флагом в рамках частичного бойкота Игр со стороны государства – Sports.ru), потому что очень хотелось стать олимпийским чемпионом. За это он подвергался критике и обструкции на родине.

Мы должны заниматься своими делами, делать всю работу по возвращению на международную арену. Быть готовыми в любой момент поехать на Олимпиаду. Ни то, ни другое решение не будет сюрпризом ни для кого», – сказала серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.