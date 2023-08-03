Коу о том, что World Athletics сохранит запрет на допуск россиян: «Никогда не сомневался в правильности этого решения. Извините, но я не могу быть нейтральным»

Теги сборная России сборная России жен МОК World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Легкая атлетика

Себастьян Коу заявил, что поддерживает отстранение россиян и белорусов от турниров.

В марте этого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Накануне стало известно, что World Athletics сохранит запрет на участие россиян в турнирах под своей эгидой. 

«Мы будем пересматривать ситуацию, более того, мы создали рабочую группу, которая, когда придет время, рассмотрит возможное снятие санкций и отмену отстранения россиян. 

Но я никогда не сомневался в правильности этого решения. Мы не ориентировались на общественное мнение или на то, что собираются делать федерации в других видах спорта. Извините, но я не могу быть нейтральным», – цитирует главу World Athletics портал Inside the Games. 

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8 комментариев

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А сам припёрся на Московскую олимпиаду как нейтральный атлет и стал Олимпийским чемпионом, несмотря на объявленный Великобританией бойкот.
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- А должен быть нейтральным.
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Ахахаха, а сам был нейтральным спортсменом)))... Вот, хохма)))
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Кто бы не выиграл на Олимпиаде, например, прыжки в высоту у женщин, лигитимность ее золота, благодаря Коу, будет под огромным и жирным вопросом без Ласицкене в секторе.
И в прыжках с шестом без чемпионки мира Сидоровой.
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Еще бы, ты же британский политик
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"Мы не ориентировались на общественное мнение" - а на что ориентировались? Может на свой устав? На олимпийскую хартию? Или на ЦУ из обкома?
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Похоже России придется ,при таком отношении, принимать свое решение.
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Ответ Alex1104
"Мы не ориентировались на общественное мнение" - а на что ориентировались? Может на свой устав? На олимпийскую хартию? Или на ЦУ из обкома?
На собственные хотелки)
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