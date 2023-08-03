Коу о том, что World Athletics сохранит запрет на допуск россиян: «Никогда не сомневался в правильности этого решения. Извините, но я не могу быть нейтральным»

Себастьян Коу заявил, что поддерживает отстранение россиян и белорусов от турниров.

В марте этого года Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Накануне стало известно, что World Athletics сохранит запрет на участие россиян в турнирах под своей эгидой.

«Мы будем пересматривать ситуацию, более того, мы создали рабочую группу, которая, когда придет время, рассмотрит возможное снятие санкций и отмену отстранения россиян.

Но я никогда не сомневался в правильности этого решения. Мы не ориентировались на общественное мнение или на то, что собираются делать федерации в других видах спорта. Извините, но я не могу быть нейтральным», – цитирует главу портал Inside the Games.