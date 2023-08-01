Всемирная легкоатлетическая ассоциация сохранит недопуск россиян на международные соревнования
World Athletics сохранит запрет на участие российских спортсменов в международных стартах.
Об этом заявил глава Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу.
«Мы были предельно ясны. Решение, принятое советом, которое, как мы считаем, было лучшим в интересах спорта, остается прежним.
Я создал рабочую группу, которая постоянно следит за ситуацией. Каковы параметры, которые могут потребоваться для пересмотра этой приостановки? В настоящее время мы убеждены, что в нынешних условиях это лучшее решение, оно сохраняется, и мы будем его отстаивать, если потребуется.
Но если в свете всего происходящего нам придется его изменить, то, конечно, мы это сделаем. С нашей стороны было бы смешно говорить «нет» навсегда. Но нынешняя ситуация, как нам кажется, не просто не изменилась – она даже хуже. Вот на чем мы остановились», – заявил Коу.
Может это и нормально, может России никогда больше не принимать участие в международном спорте? На крайняк, с афганскими талибами всегда можно бегать наперегонки.
Пора свои игры начинать России хватит унижения