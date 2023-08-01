Всемирная легкоатлетическая ассоциация сохранит недопуск россиян на международные соревнования

World Athletics сохранит запрет на участие российских спортсменов в международных стартах.

Об этом заявил глава Всемирной легкоатлетической ассоциации .

«Мы были предельно ясны. Решение, принятое советом, которое, как мы считаем, было лучшим в интересах спорта, остается прежним.

Я создал рабочую группу, которая постоянно следит за ситуацией. Каковы параметры, которые могут потребоваться для пересмотра этой приостановки? В настоящее время мы убеждены, что в нынешних условиях это лучшее решение, оно сохраняется, и мы будем его отстаивать, если потребуется.

Но если в свете всего происходящего нам придется его изменить, то, конечно, мы это сделаем. С нашей стороны было бы смешно говорить «нет» навсегда. Но нынешняя ситуация, как нам кажется, не просто не изменилась – она даже хуже. Вот на чем мы остановились», – заявил Коу.