Всемирная легкоатлетическая ассоциация сохранит недопуск россиян на международные соревнования

Теги сборная России сборная России жен World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Р-Спорт Легкая атлетика

World Athletics сохранит запрет на участие российских спортсменов в международных стартах.

Об этом заявил глава Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу

«Мы были предельно ясны. Решение, принятое советом, которое, как мы считаем, было лучшим в интересах спорта, остается прежним.

Я создал рабочую группу, которая постоянно следит за ситуацией. Каковы параметры, которые могут потребоваться для пересмотра этой приостановки? В настоящее время мы убеждены, что в нынешних условиях это лучшее решение, оно сохраняется, и мы будем его отстаивать, если потребуется.

Но если в свете всего происходящего нам придется его изменить, то, конечно, мы это сделаем. С нашей стороны было бы смешно говорить «нет» навсегда. Но нынешняя ситуация, как нам кажется, не просто не изменилась – она даже хуже. Вот на чем мы остановились», – заявил Коу.

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6 комментариев

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Alexander Rokov
Путин кусает локти - разбомбить эту World Athletics не получится, подкупить тоже не получилось, ахаха. Что же делать?

Может это и нормально, может России никогда больше не принимать участие в международном спорте? На крайняк, с афганскими талибами всегда можно бегать наперегонки.
+4
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Татьяна Солотина
Учителям уже посоветовали идти в бизнес, теперь туда же и спортсмены пойдут
+1
0
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Биатлонная зима
Ой молодцы, похоже нашим там и не выступать.Переобуваться и не собираются ни МОК ….. ни другие чуды.
Пора свои игры начинать России хватит унижения
+2
-2
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Viks
Ежели ничего кардинально не меняется на окраине, то с какого ожидать изменений в World Athletics ?
+1
-1
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Вячеслав Котов
Ответ Биатлонная зима
Ой молодцы, похоже нашим там и не выступать.Переобуваться и не собираются ни МОК ….. ни другие чуды. Пора свои игры начинать России хватит унижения
да не говори, всё чего-то ждут
0
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