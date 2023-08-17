Себастьян Коу о том, попадут ли российские легкоатлеты на Олимпиаду-2024: «Вряд ли. Не похоже, что ситуация изменится»
Себастьян Коу не верит в допуск российских легкоатлетов на Олимпиаду-2024.
Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) ответила на вопрос, попадут ли российские и белорусские спортсмены на Игры в Париже.
«Вряд ли. Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований.
Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит на Украине», – сказал Коу.
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