Себастьян Коу о том, попадут ли российские легкоатлеты на Олимпиаду-2024: «Вряд ли. Не похоже, что ситуация изменится»

Теги сборная России сборная России жен Сборная Беларуси сборная Беларуси жен World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Париж-2024 Легкая атлетика

Себастьян Коу не верит в допуск российских легкоатлетов на Олимпиаду-2024.

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) ответила на вопрос, попадут ли российские и белорусские спортсмены на Игры в Париже.

«Вряд ли. Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований.

Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит на Украине», – сказал Коу.

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9 комментариев

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bengalsckyzh
Ответ rdyabin@icloud.com
Кто эту лимпиаду то смотреть будет?😂
Все кроме русских.
+2
-1
+1
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Александр Гороховик
Эксперт-прогнозист, которого мы заслужили.
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Lol Ko
Сохранить целостность соревнований? ну-ну.
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Viks
Российские точно не попадут, а вот несколько нейтралов с российскими паспортами могут просочиться.
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Alexander2022
Ответ Сергей Фетисов
Коу забыл,как в 1980 г.приехал на олимпиаду в Москву и не кто его не лишал ни флага ,ни гимна.Хотя Великобритания официально бойкотировала олимпиаду.Память плохая видно.
Сами не приехали и не допускают - разные вещи, не?)
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бацко нановша
Ответ Ataman_krg
«Спорт вне политики». Ахахахахх, ну вы рассмешили!😂
Вы про Василича?
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