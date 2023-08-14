Депутат Свищев: «Украина пыталась шантажировать мировое сообщество неучастием в соревнованиях. Сейчас они поняли, что эти решения были бесполезными»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев НОК Украины Политика министерство молодежи и спорта Украины Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев высказался о решении Украины участвовать в ОИ-2024.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что его страна готова выступать на Олимпиаде-2024 в Париже даже в случае допуска россиян в нейтральном статусе.

«Украина пыталась шантажировать мировое сообщество неучастием своей страны в соревнованиях, но этим они наказывали своих спортсменов. Я считаю, это правильное решение, пусть выступают.

Странными были требования украинских спортивных акционеров не общаться с российскими спортсменами, не пожимать им руки, не финансировать тех спортсменов, которые участвовали в российских соревнованиях. Сейчас они поняли, что эти решения были бесполезными.

Между нашими спортсменами не существует неразрешимых разногласий. Спортсмены всего мира солидарны друг с другом. Не думаю, что отношения между спортсменами, которые годами тренировались вместе, выступали, испорчены. И не чиновникам их разрушать», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Свищев.

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2 комментария

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Viks
Не думаю, что отношения между спортсменами, которые годами тренировались вместе, выступали, испорчены." --- Не думать - это твоё.
+6
-2
+4
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Olga.t
Спортсмены не живут в замкнутом пространстве, пора бы Свищеву уже заметить, что отношения испорчены.
Много времени и событий должно произойти, чтобы эти отношения восстановить.
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