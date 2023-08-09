Свищев об идее Украины отменить рукопожатия на турнирах: «Уверен, к предложению соседей международные федерации не прислушаются»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Керлинг

Депутат Дмитрий Свищев скептически оценил идею Украины отменить рукопожатия на турнирах.

Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины предложил международным федерациям отменить обязательные рукопожатия и поклоны на соревнованиях, где украинцы выступают с российскими или белорусскими спортсменами.

«Да, в теннисе украинцы не жмут руки россиянам и белорусам, но так может дойти до абсурда. Давайте четко пропишем, кого можно приветствовать, а кого нет. Украинцев можно? Возьмем все нации и разделим их на две категории.

Повторюсь, уверен, к предложению соседей международные федерации не прислушаются. Тем более в каких-то видах есть такая традиция, как в теннисе, а в некоторых ее нет. А когда СВО закончится, видимо, украинцам разрешат снова пожимать руки», – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Свищев.

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3 комментария

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Melnikov1968
Давай, начинай делить нации на категории. У тебя с креативом все в порядке, должно получится😊😊😊
+1
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Алеся Ткаченко
Он инцидент с Харлан не видел?
+1
0
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