«Купил себе «Лего» за 12 тысяч и просто втыкал двое суток. Девушка на меня смотрит: «Ну ты и дурак. 21 год, а ума нет». Бегун Киселев о хобби

Чемпион России в барьерном беге Анатолий Киселев рассказал об увлечении «Лего».

«Если мне нужно освободить голову и полностью расслабиться после тяжелого дня, я подсел на «Лего». У меня это с детства. Пока ты чем-то занят, пока собираешь детальки, ты отпускаешь мозг.

Я где-то слышал фразу «нельзя ни о чем не думать». На самом деле, можно. Когда ты занят легким делом, просто собираешь по инструкции конструктор или пазлы, вот тогда ни о чем и не думаешь.

Недавно купил себе конструктор «Лего» за 12 тысяч рублей и просто втыкал двое суток! Ходил на тренировку, возвращался – и вновь за сборку.

Собрал огромную машинку и сидел радостный, как маленький ребенок. Девушка на меня смотрит: «Ну ты и дурак. 21 год, а ума нет. Сидит и куску пластика радуется». Но это же классно!» – отметил Киселев.

6 августа спортсмен завоевал золото в беге на 110 м с/б на чемпионате России в Челябинске.