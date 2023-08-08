Шубенков о белорусах на российских стартах: «Очень хорошо, что призовые россиян теперь уезжают в братскую республику. Ибо нефиг, надо лучше работать»

Теги Бег сборная России Сборная Беларуси сборная Беларуси жен чемпионат России Сергей Шубенков Виталий Парахонько Легкая атлетика

Сергей Шубенков оценил идею о совместном участии россиян и белорусов в соревнованиях.

Шубенков – чемпион мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами. 6 августа он занял третье место на чемпионате России в Челябинске, уступив белорусу Виталию Парахонько и россиянину Анатолию Киселеву.

– Белорусы сейчас участвуют, наши к ним ездят. Как тебе такой эксперимент?

– Это отлично. Очень хорошо. Хорошо, что вовремя подсуетились, организовали.

Тут только плюсы, максимально молодцы – и все, кто придумал так сделать, и молодцы белорусы, что к нам приезжают, молодцы, что на свои старты разрешили приезжать.

Очень хорошо, что призовые, которые положены россиянам, теперь уезжают в братскую республику. Ибо нефиг, надо лучше работать. Я только за, – сказал Шубенков в эфире телеканала «Россия 24».

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3 комментария

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Давайте и пенсии россиян в братские республики отправлять, повысим, так сказать, стимул россиянам работать, а то чего они.
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Какой щедрый молодой человек по отношению к чужим деньгам 😁
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Ответ R Kukhov
Давайте и пенсии россиян в братские республики отправлять, повысим, так сказать, стимул россиянам работать, а то чего они.
В Африку например😀
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