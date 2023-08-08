Сергей Шубенков: «МОК и так к нам уже насколько можно тепло относится, мне кажется. Надежда осталась на какое-то облегчение международной обстановки»

Сергей Шубенков оценил позицию МОК в отношении допуска российских спортсменов к турнирам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян индивидуально и в нейтральном статусе. При этом российские легкоатлеты по-прежнему отстранены от международных стартов.

– Какие планы на следующий год?

– Тренироваться, готовиться. Надеяться. Наверное, только надежда осталась на какое-то облегчение международной обстановки.

Хотел сказать, что надежда на потепление со стороны олимпийского комитета, но мне кажется, МОК и так к нам уже насколько можно тепло относится.

Но вот со стороны других международных спортивных организаций на какие-то послабления надеяться, – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами в эфире телеканала «Россия 24».