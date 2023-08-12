Бегун Киселев: «Я долго не смогу осознать, что обыграл Шубенкова и стал чемпионом России. После забега он мне сказал: «Да вы офигели вообще!»

Бегун Анатолий Киселев рассказал, как ему удалось обогнать Сергея Шубенкова.

6 августа Киселев выиграл чемпионат России в беге на 110 метров с барьерами, показав результат 13,36 секунды. Шубенков, который является чемпионом мира-2015 на этой дистанции, финишировал в том же забеге за 13,48 секунды.

– Эмоции улеглись хоть немного? Уже пришло осознание, что ты обыграл Сергея Шубенкова и стал чемпионом России?

– Нет, конечно! Я долго еще не смогу осознать, что обыграл Шубенкова и стал чемпионом России. Я пока даже не могу принять, что на финале это был я. Это был какой-то профессиональный спортсмен с очень хорошим временем. Вот после финала, все эмоции, слова, танцы – это был я. А во время забега – не я.

– До турнира ты на что настраивался?

– До начала чемпионата я не раз говорил о том, что было бы прикольно выиграть, это было бы замечательно. Но мы с тренерами настраивались на результат 13,40-13,45. Я не так уж много лет тренируюсь и каждый год скидывал со своего результата примерно 0,15-0,20.

Рассчитывали, что когда-нибудь я выстрелю и будет у меня примерно 13,45. Я мельтешил в районе 13,55. В принципе, нас это более-менее устраивало. Тем более я выиграл юниорское первенство, выиграл Кубок России. В общем, рассчитывал на чемпионате на второе-третье место. Но как вышло – так вышло.

– Ты знал, что Шубенков стартует? Рассчитывал после него быть?

– Когда я был на открытом чемпионате Беларуси, то разговаривал с парой тренеров – никто не ждал от него быстрых секунд и яркого выступления. В полуфинале он пробежал за 13,67, можно было предположить, что в финале будет примерно 13,55-13,57.

В принципе, я смог бы с ним зарубиться. Но я вообще не понимаю, как он вышел на старт (в июне Шубенков сломал ключицу из-за падения с мотоцикла – Sports.ru) после такой травмы! Сергей показал свое время в финале (13,48), свои секунды. Он просто не рассчитывал, что мы так пробежим.

После забега Шубенков мне сказал: «Да вы офигели вообще! Весь сезон бегали по 13,80, а тут уже в полуфинале 13,43, 13,52, в финале из 13,40 – что происходит?» – рассказал Киселев.