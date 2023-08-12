Олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин пропустит чемпионат мира-2023 из-за травмы колена

Теги Бег чемпионат мира по легкой атлетике сборная США жен травмы Сидни Маклафлин Легкая атлетика

Американская бегунья Сидни Маклафлин не выступит на ЧМ-2023 из-за травмы.

По словам Маклафлин, она получила легкую травму колена. Чтобы полностью восстановиться к Олимпиаде-2024 в Париже, она пропустит чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 19 по 27 августа.

Планировалось, что Маклафлин выступит на дистанции 400 м, ей принадлежит лучший результат сезона в мире (48,74).

При этом американка отказалась от коронной дистанции в 400 м с барьерами, на ней Маклафлин действующая чемпионка мира и олимпийская чемпионка, а также рекордсменка мира.

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1 комментарий

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Yan D
Вот это реальная потеря потерь для ЧМ(
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