Олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин пропустит чемпионат мира-2023 из-за травмы колена

Американская бегунья Сидни Маклафлин не выступит на ЧМ-2023 из-за травмы.

По словам Маклафлин, она получила легкую травму колена. Чтобы полностью восстановиться к Олимпиаде-2024 в она пропустит чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 19 по 27 августа.

Планировалось, что Маклафлин выступит на дистанции 400 м, ей принадлежит лучший результат сезона в мире (48,74).

При этом американка отказалась от коронной дистанции в 400 м с барьерами, на ней действующая чемпионка мира и олимпийская чемпионка, а также рекордсменка мира.