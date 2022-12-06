Дюплантис и Маклафлин признаны лучшими легкоатлетами 2022 года

Швед Арман Дюплантис и американка признаны легкоатлетами года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ).

Дюплантис выиграл в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате мира-2022 в Орегоне, а также на ЧМ-2022 в помещении. В течение сезона он установил три мировых рекорда и одержал 18 побед в 19 турнирах. 23 раза он преодолевал высоту 6,00 м и выше.

Маклафлин завоевала два золота на чемпионате мира – в беге на 400 м с барьерами и в эстафете 4х400 м. Она дважды била собственный рекорд мира на дистанции 400 м с/б.

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