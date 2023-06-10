«Бриллиантовая лига». Лайлс, Холлоуэй, Гирма, Тентоглу, Кипьегон одержали победы, другие результаты

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Во Франции прошел четвертый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Париж, Франция

Мужчины

100 м

1. Ноа Лайлс (США) – 9,97

2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,98

3. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 10,05

800 м

1. Эммануэль Ваньони (Кения) – 1.43,27

2. Марко Ароп (Канада) – 1.43,30

3. Слиман Мула (Алжир) – 1.43,38

110 м с/б

1. Грант Холлоуэй (США) – 12,98

2. Жюст Квау-Мати (Франция) – 13,09

3. Джамал Бритт (США) – 13,14

400 м с/б

1. Си Джей Аллен (США) – 47,92

2. Вильфрид Хаппио (Франция) – 48,26

3. Тревор Басситт (США) – 48,28

3000 м с/п 

1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 7.52,11 (мировой рекорд)

2. Рюдзи Миура (Япония) – 8.09,91

3. Даниэль Арс (Испания) – 8.10,63

Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,13

2. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,11

3. Мурали Шришанкар (Индия) – 8,09

Женщины

200 м

1. Габриэль Томас (США) – 22,05

2. Эбби Штайнер (США) – 22,34

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,34

400 м

1. Мэрилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,12

2. Сидни Маклафлин (США) – 49,71

3. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 49,95

800 м

1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.55,77

2. Эджи Уилсон (США) – 1.58,16

3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.58,23

5000 м

1. Фаит Кипьегон (Кения) – 14.05,20 (мировой рекорд)

2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14.07,94

3. Эйгайеху Тайе (Эфиопия) – 14.13,31

Прыжки в высоту

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,00

2. Вашти Каннингэм (США) – 1,97

3. Ангелина Топич (Сербия) – 1,97

Прыжки с шестом

1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,77 

2. Марго Шеврье (Франция) – 4,71

3. Кэти Мун (Франция) – 4,71

Ядро

1. Ориол Донгмо (Португалия) – 19,72

2. Чейз Или (США) – 19,43

3. Мэгги Юэн (США) – 19,26

Диск

1. Валери Оллмен (США) – 69,04

2. Сандра Перкович (Хорватия) – 65,18

3. Кристин Пуденц (Германия) – 62,87

Копье

1. Харука Китагучи (Япония) – 65,09

2. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 62,54

3. Юленмис Агилар (Куба) – 60,61

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