«Бриллиантовая лига». Лайлс, Холлоуэй, Гирма, Тентоглу, Кипьегон одержали победы, другие результаты
Во Франции прошел четвертый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Париж, Франция
Мужчины
100 м
1. Ноа Лайлс (США) – 9,97
2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,98
3. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 10,05
800 м
1. Эммануэль Ваньони (Кения) – 1.43,27
2. Марко Ароп (Канада) – 1.43,30
3. Слиман Мула (Алжир) – 1.43,38
110 м с/б
1. Грант Холлоуэй (США) – 12,98
2. Жюст Квау-Мати (Франция) – 13,09
3. Джамал Бритт (США) – 13,14
400 м с/б
1. Си Джей Аллен (США) – 47,92
2. Вильфрид Хаппио (Франция) – 48,26
3. Тревор Басситт (США) – 48,28
3000 м с/п
1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 7.52,11 (мировой рекорд)
2. Рюдзи Миура (Япония) – 8.09,91
3. Даниэль Арс (Испания) – 8.10,63
Прыжки в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,13
2. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,11
3. Мурали Шришанкар (Индия) – 8,09
Женщины
200 м
1. Габриэль Томас (США) – 22,05
2. Эбби Штайнер (США) – 22,34
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,34
400 м
1. Мэрилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,12
2. Сидни Маклафлин (США) – 49,71
3. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 49,95
800 м
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.55,77
2. Эджи Уилсон (США) – 1.58,16
3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.58,23
5000 м
1. Фаит Кипьегон (Кения) – 14.05,20 (мировой рекорд)
2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14.07,94
3. Эйгайеху Тайе (Эфиопия) – 14.13,31
Прыжки в высоту
1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,00
2. Вашти Каннингэм (США) – 1,97
3. Ангелина Топич (Сербия) – 1,97
Прыжки с шестом
1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,77
2. Марго Шеврье (Франция) – 4,71
3. Кэти Мун (Франция) – 4,71
Ядро
1. Ориол Донгмо (Португалия) – 19,72
2. Чейз Или (США) – 19,43
3. Мэгги Юэн (США) – 19,26
Диск
1. Валери Оллмен (США) – 69,04
2. Сандра Перкович (Хорватия) – 65,18
3. Кристин Пуденц (Германия) – 62,87
Копье
1. Харука Китагучи (Япония) – 65,09
2. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 62,54
3. Юленмис Агилар (Куба) – 60,61
Комментарии