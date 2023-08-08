Рекордсменка мира на 400 м с барьерами Маклафлин не защитит титул на ЧМ-2023, она выступит только в гладком беге
Американская бегунья Сидни Маклафлин не будет защищать титул чемпионки мира на 400 м с/б.
Маклафлин – чемпионка мира-2022 на этой дистанции, а также победительница Олимпиады-2020. Ей принадлежит мировой рекорд – 50,68.
Она не попала в заявку сборной США на дистанции 400 м с барьерами на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 19 по 27 августа.
Вместо этого Маклафлин сосредоточится на гладком беге и выступит на дистанции 400 м. В этом сезоне у нее лучший результат в мире – 48,74.
Множество барьеристов бегали и бегают те же эстафеты 4х400.