Матыцин о новых турнирах в России: «Мы хотим провести их не в качестве антагонизма или демонстрации несогласия с политикой МОК»

Теги Владимир Путин МОК Олег Матыцин Министерство спорта России Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Тяжелая атлетика

Олег Матыцин заявил, что Игры БРИКС и Игры дружбы не станут альтернативой Олимпиаде.

– А могут вообще быть альтернативы Олимпийским играм, например на площадке БРИКС или других структур?

– Это не в качестве альтернативы, а в качестве нового формата соревнований, который позволил бы нашим спортсменам сохранить конкурентоспособность и взаимодействие с международным спортом.

Вы абсолютно правильно отметили формат Игр БРИКС. Эта идея поддержана президентом Российской Федерации. Сейчас будет сформирован организационный комитет. Проведение игр планируется в июне 2024 года в Казани по 25 видам спорта. Также планируются Игры дружбы, которые должны пройти в сентябре следующего года в Москве и Екатеринбурге.

Но мы их хотим провести не в качестве какого-то антагонизма или демонстрации несогласия с политикой МОК. Об этом уже говорил президент: мы самодостаточная страна с многовековой историей, с победными спортивными традициями. 

И мы должны прежде всего думать о самих себе, о состоянии нашей национальной системы спорта, о благополучии и социальных гарантиях для наших спортсменов. Названные выше соревнования все это предоставляют.

И конечно, стоит отметить Игры будущего – это не совсем олимпийский формат. Но, как известно, решением нашего президента они также пройдут в Казани – в феврале 2024 года.

Это новая инициатива, демонстрирующая, что Россия – очень креативная и открытая страна, которая думает о будущем. Потому что это поиск путей взаимодействия классического спорта и киберспорта, чем сегодня так увлечена молодежь, – сказал министр спорта РФ.

4 комментария

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Oleg Olegov
"Это новая инициатива, демонстрирующая, что Россия – очень креативная и открытая страна, которая думает о будущем"

Да, постоянно придумывать всякую новую лабуду типа игры брикс, чтобы потырить ещё денег, это действительно нужно быть креативным и думать о своём будущем.
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AaA
Три(!) раза упомянул президента. Молодец! Далеко пойдешь.
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Девушка Безимени
и лозунг не забудьте:
а нам сво равно!
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