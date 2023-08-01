«Есть красная черта, через которую мы не можем переступить». Матыцин о критериях допуска россиян к Олимпиаде-2024

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России ОКР Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Олег Матыцин назвал «красную черту» по критериям допуска россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.

– На ваш взгляд, какие шансы у российских спортсменов на данный момент принять участие в ближайших Олимпийских играх 2024 года в Париже?

– Объективно в части видов спорта россияне уже не смогут принять участие в олимпийской программе. Прежде всего речь о командных видах. А по другой части видов спорта мы видим, что международные федерации допускают россиян до участия в международных состязаниях, которые являются квалификационными или отборочными.

Но здесь важна позиция Международного олимпийского комитета (МОК), который пока не определился. Решение всё откладывается и откладывается. Буквально на днях состоялась церемония приглашения национальных олимпийских комитетов, среди которых не было НОК Российской Федерации и Беларуси. Но пока остается такая возможность – в нейтральном статусе. 

Наверное, МОК не изменит свое отношение к статусу россиян на Олимпийских играх. Но мы тоже будем очень внимательно смотреть, какие это будут рекомендации, как они будут ограничивать права наших спортсменов по принадлежности к России, к российской символике, по высказыванию в публичной сфере мнения о государственной политике.

Олимпийские игры – это, конечно, большой праздник, мечта всех спортсменов, но мы понимаем, что гражданская позиция тоже очень важна.

– А диалог с МОК сейчас есть? Каковы, на ваш взгляд, перспективы наладить с ним отношения?

– По статусу диалог с МОК проводит Олимпийский комитет России (ОКР). Диалог сохраняется. Пытаются мои коллеги из ОКР выработать конструктивные решения. Но, как мы неоднократно заявляли, есть красная черта, через которую мы не можем переступить. 

Хотя надеемся, что руководители МОК и международных федераций осознают, что Россия – это мощный и многолетний партнер. И без него развитие всего международного спорта будет затруднительно.

– А что это за красная черта?

– Красная черта – это те декларации, которые предлагали некоторые федерации, обозначающие позицию спортсменов как несогласие с политикой правительства, президента. Декларации, осуждающие СВО. Конечно, эту красную черту российский спорт ни в коем случае не перейдет.

– Такие условия, как выступление без флага и гимна, будут допустимыми?

– Я не сторонник гадать. Давайте посмотрим, каким будет финальное мнение МОК. Тогда будем давать оценки и уже соответствующим образом отвечать на это, – ответил министр спорта России.

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35 комментариев

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S Works Tarmac SL7
Верните мне полторы минуты жизни.Очередное интервью не несущее никакой смысловой нагрузки
+31
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Oleandra
Мы постоянно чертим какие-то красные линии, на которые Западу ну абсолютно уже наплевать.
+27
-2
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лёха
будут ли удары по центрам принятия решений МОК?
+22
-4
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Booligan
ой, у вас уже зебра из красных черт образовалась....
+16
-1
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Raven437
Ответ Booligan
сотрём Лозанну в ядерную пыль!
И остаться без дачи?! Вы в своем уме?
+13
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yo poot
Методичку дополнили последними высказываниями солнцеликого
+11
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МТБ
Красные линии, это ваши губы. По этим красным линиям давно водят, а иногда и пересекают.
Что вы там при этом можете, давно никого не волнует
+9
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Olga.t
Ответ Oleandra
Мы постоянно чертим какие-то красные линии, на которые Западу ну абсолютно уже наплевать.
"Красные линии" - устойчивый мем последних полутора лет. Наряду со "спорт вне политики".
+6
-1
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Олег910
Красные черты легко обходятся жестами доброй воли.
+5
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Booligan
Ответ лёха
будут ли удары по центрам принятия решений МОК?
сотрём Лозанну в ядерную пыль!
+4
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Sanan1908
Не понимаю почему Россия всё ещё продолжает мечтать об олимпиаде 🤦🏻‍♂️ если им прямо говорят мы не хотим вас видеть тут.
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Борщ со сметанкой
А что по коричневым линиям?
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Andreas Shev
У них красный карандаш ещё не стёрся?
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петрович сектор1
Красная черта сидит в Кремле, которая может сказать Ай Яй Яй!)
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Fona
Ответ S Works Tarmac SL7
Верните мне полторы минуты жизни.Очередное интервью не несущее никакой смысловой нагрузки
идея читать только заголовок выглядит не так уж и глупо, учитывая контент, генерируемый в главных новостях
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Виктор Войнов
Да у нас красные линии шириной в километры, создаётся впечатление
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Александр Скворцов
Опять из пустого в порожнее! Ещё никуда не пригласили, а Матыцин опять про красные линии!
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Казимир Стыцько
Нападать на чужую страну- это не красная линия, а вот осуждать нападение- красная.
Оруэлл, в этой стране все про-бали!
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Zenit_Forever
У меня только один вопрос. Когда закончится красный фломастер, тогда какого цвета линии мы будем рисовать?
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Tomas Nepotrebko
Ответ Olga.t
"Красные линии" - устойчивый мем последних полутора лет. Наряду со "спорт вне политики".
и аналоговнет)
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margosha58
Что там смотреть? Как может измениться мнение по поводу отсутствия флага и гимна? Короче, уже готовы прогнуться. Пока население плюется, спортсмены, не афишируя, выступают на международке под нейтральным флагом. Фехтовальщики, как пример.
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Вечно в бане
Ответ Zenit_Forever
У меня только один вопрос. Когда закончится красный фломастер, тогда какого цвета линии мы будем рисовать?
Закупим в Иране большую партию новых красных фломастеров, и будем рисовать дальше.
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37old
ОКР оставляет за собой право на ответные шаги!
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петрович сектор1
Красная черта сидит в Кремле, которая может сказать Ай Яй Яй!)
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VintDV
Они уже и дверь закрыли а Мы в окно...
Не хотят нас видеть , ну и не надо. Ты же Министр спорта России!!! Вот и проводи соревнования в России! Организуй от Школьных соревнований до Общероссийских, выбивай призовые на них, строй инфраструктуру, реклама, ТВ и тд.
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