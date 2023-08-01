«Есть красная черта, через которую мы не можем переступить». Матыцин о критериях допуска россиян к Олимпиаде-2024

Олег Матыцин назвал «красную черту» по критериям допуска россиян к Олимпиаде-2024 в Париже.

– На ваш взгляд, какие шансы у российских спортсменов на данный момент принять участие в ближайших Олимпийских играх 2024 года в Париже?

– Объективно в части видов спорта россияне уже не смогут принять участие в олимпийской программе. Прежде всего речь о командных видах. А по другой части видов спорта мы видим, что международные федерации допускают россиян до участия в международных состязаниях, которые являются квалификационными или отборочными.

Но здесь важна позиция Международного олимпийского комитета (МОК), который пока не определился. Решение всё откладывается и откладывается. Буквально на днях состоялась церемония приглашения национальных олимпийских комитетов, среди которых не было НОК Российской Федерации и Беларуси. Но пока остается такая возможность – в нейтральном статусе.

Наверное, МОК не изменит свое отношение к статусу россиян на Олимпийских играх. Но мы тоже будем очень внимательно смотреть, какие это будут рекомендации, как они будут ограничивать права наших спортсменов по принадлежности к России, к российской символике, по высказыванию в публичной сфере мнения о государственной политике.

Олимпийские игры – это, конечно, большой праздник, мечта всех спортсменов, но мы понимаем, что гражданская позиция тоже очень важна.

– А диалог с МОК сейчас есть? Каковы, на ваш взгляд, перспективы наладить с ним отношения?

– По статусу диалог с МОК проводит Олимпийский комитет России (ОКР). Диалог сохраняется. Пытаются мои коллеги из ОКР выработать конструктивные решения. Но, как мы неоднократно заявляли, есть красная черта, через которую мы не можем переступить.

Хотя надеемся, что руководители МОК и международных федераций осознают, что Россия – это мощный и многолетний партнер. И без него развитие всего международного спорта будет затруднительно.

– А что это за красная черта?

– Красная черта – это те декларации, которые предлагали некоторые федерации, обозначающие позицию спортсменов как несогласие с политикой правительства, президента. Декларации, осуждающие СВО. Конечно, эту красную черту российский спорт ни в коем случае не перейдет.

– Такие условия, как выступление без флага и гимна, будут допустимыми?

– Я не сторонник гадать. Давайте посмотрим, каким будет финальное мнение МОК. Тогда будем давать оценки и уже соответствующим образом отвечать на это, – ответил министр спорта России.