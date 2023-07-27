Олег Матыцин предложил внучке Нельсона Манделы стать амбассадором Игр БРИКС в Казани

Теги Олег Матыцин Нельсон Мандела Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил Ндилеке Манделе – внучке бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы – стать амбассадором Игр БРИКС-2024.

«Предлагаю сделать госпожу Манделу первым амбассадором Игр БРИКС, которые пройдут в Казани», – сказал Матыцин во время форума «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

Сегодня министр также наградил Ндилеку медалью Николая Озерова, которая вручается за заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.

«Вы продолжаете работу своего деда, мы всегда рады видеть вас в России. У нас всегда есть много возможностей для совместной работы. Мы предложим вам подписать меморандум и начать совместную работу», – заявил Матыцин.

«Как сказал сказал мой дед, спорт – то, что объединяет людей. Для нас очень важно образование и развитие детей, которые подвержены негативному влиянию. Именно благодаря спорту мы можем дать им развитие и воспитание. С нетерпением жду мой следующий приезд в Россию, чтобы мы смогли развить нашу коллаборацию», – отметила Ндилека Мандела.

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3 комментария

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Биатлонная зима
Ну надо начинать
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