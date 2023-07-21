На Исинбаеву из-за долгов за парковку подало в суд Правительство Волгоградской области
Правительство Волгоградской области подало в суд на Елену Исинбаеву из-за долгов за парковку.
Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на телеграм-канал Baza.
По информации источника, Исинбаева не платила за аренду парковочных мест площадью 40 квадратных метров с 2019 года.
Сумма задолженности составляет 27 тысяч 400 рублей.
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Краткая история СССР
Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий, предатель. Каменев. Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР.
Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их расстрелял.
Чуть позже Ягоду, как вражеского агента, расстрелял Ежов.
Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова расстрелял Берия.
После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков сверг и расстрелял Берию.
Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.
А чуть позже вскрылось, что и Сталин-то. был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы, во главе с Хрущевым.
Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию.
Вскоре Брежнев умер, и выяснилось, что он был маразматиком, вредителем и причиной застоя.
Потом было еще два маразматика, который никто и запомнить не успел, потому что дохли, как мухи.
Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас все исправит
Тут-то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем. (с)
есинбаева была героиня - щас травля
прегожин был герой - щас травля
так будет рано или поздно с каждым на россии.
включая путина )
все неоплаченные парковки вспомнят и обратят против )
условный терюшков - первый )
Парковку? С 2019 года? И сейчас решили про это вспомнить?
Неужели тот идиот из правительства Волгоградской области, которому пришла в голову эта светлая мысль, действительно считал ее удачной?
Всего ~600 р./мес. за 40 кв.метров.
Все повторяется, как встарь,
Нас снова превращают в стадо,
Закон превыше, чем мораль,
А сила есть, ума не надо.
такая будет стоить около 10 в месяц
И хошь на рыло был он малость некрасив
При ем водились караси
При нем плодились пороси
Ну в общем было чего выпить-закусить
Но в феврале его маленечко того
Тады всю правду мы узнали про его
Что он жидовчиков громил
Что он рабочих не кормил
Что не глядел он дальше носа своего
Жил-был товарищ Сталин р’одный наш отец
Он строил домны, строил ГЭС и строил ТЭС
При нем колхозы поднялись
У лордов слезы пролились
Капитализьму наступил тогда п....
Но тут кормилец наш негаданно того
Тады всю правду мы узнали про его
Что он марсизьм нарушал
Что многих жизни полишал
Что в лагеря загнал он всех до одного