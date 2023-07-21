На Исинбаеву из-за долгов за парковку подало в суд Правительство Волгоградской области

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Политика деньги Легкая атлетика

Правительство Волгоградской области подало в суд на Елену Исинбаеву из-за долгов за парковку.

Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По информации источника, Исинбаева не платила за аренду парковочных мест площадью 40 квадратных метров с 2019 года.

Сумма задолженности составляет 27 тысяч 400 рублей.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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65 комментариев

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sashka.loker
Ответ Vidic44
вот так ребятки... есинбаева была героиня - щас травля прегожин был герой - щас травля так будет рано или поздно с каждым на россии. включая путина ) все неоплаченные парковки вспомнят и обратят против ) условный терюшков - первый )
Конечно, так всегда и бывает. Как в для большинства знакомом анекдоте.

Краткая история СССР

Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий, предатель. Каменев. Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР.

Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их расстрелял.

Чуть позже Ягоду, как вражеского агента, расстрелял Ежов.

Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова расстрелял Берия.

После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков сверг и расстрелял Берию.

Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.

А чуть позже вскрылось, что и Сталин-то. был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы, во главе с Хрущевым.

Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию.

Вскоре Брежнев умер, и выяснилось, что он был маразматиком, вредителем и причиной застоя.

Потом было еще два маразматика, который никто и запомнить не успел, потому что дохли, как мухи.

Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас все исправит

Тут-то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем. (с)
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+94
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Сергей Фетисов
Начали косяки вылазить.Раньше это не кто не видел.Ждём М.О .когда за звание попроси возвратить деньги.Стадион переименуют.
+43
-1
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Злобный Конь
Ща вспомнят как она на красный свет дорогу перебегала.
+40
-2
+38
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Vidic44
вот так ребятки...
есинбаева была героиня - щас травля
прегожин был герой - щас травля
так будет рано или поздно с каждым на россии.
включая путина )
все неоплаченные парковки вспомнят и обратят против )
условный терюшков - первый )
+45
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+38
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antineutrino
Друзьям — всё, врагам — закон.
+24
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+23
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Вечно в бане
Это даже смешнее, чем некоторые дела против Навального.

Парковку? С 2019 года? И сейчас решили про это вспомнить?
Неужели тот идиот из правительства Волгоградской области, которому пришла в голову эта светлая мысль, действительно считал ее удачной?
+16
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Док Аксель
Парковочное место было номинальным, она там машины не держала.
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Владислав Никонов
Российская федерация подала в суд на Исинбаеву за несоблюдение норм патриотизма.
+13
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Beriya
ГЫ, смешные, а о чем раньше думали, и как на счет срока давности,,,,,ну да ну да - ЭТО теперь другое
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Vadim Medvedev
и где они были 8 лет?
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mike I.
Вот это цены на аренду!
Всего ~600 р./мес. за 40 кв.метров.
+8
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Alibi_URAL
Ну вот, как появилась новость, что она в Испании, сразу патриоты в Правительстве Волгоградской области взялись за ее долги. Вот так всегда. Как только человек пошел не по пути партии, сразу все косяки сплывают, а до этого - идеал.
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Гекдениз Кардениз
Попрыгунья пыталась на двух мтудьях усидеть вот только на Канарах я думаю нет каналов типа Россия 24 , а показывают там конкретный звездец в исполнении старого дедули сьехавшего с катушек и его "боевого" оленевода которого кое как отискали после всеми известных событий , и тут у Исинбаевой случился культурный шок до этого то находясь здесь по всем каналам ей в уши лили за пропоганду всей этой дичи что происходит у границ и Лена думала ну е мае по тв то мы самая процветающая страна в мире и все нам завидуют вот только провинция типа Волгограда вся сыпится местами и ямы на дорогах какие то инагенты накопали
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mj23.net
Ну видимо Исинбаеву спустили до уровня обычных людей - по задолженностям платить теперь придется) А то хотела только за ипотеку на Тенерифе платить? Не тут то было.
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арап Петра Великого
Ответ Vidic44
вот так ребятки... есинбаева была героиня - щас травля прегожин был герой - щас травля так будет рано или поздно с каждым на россии. включая путина ) все неоплаченные парковки вспомнят и обратят против ) условный терюшков - первый )
Так, как русский русского любит, больше нигде нету...
+5
-1
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Назар Игорь
Ну это уже пошли блошиные укусы. Некрасиво, и подленько. Как в притче где осëл лягнул издыхающего льва.
+3
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свободу попугаю
до блевотины это уже всё... когда у людей появятся мозги и чувство собственного достоинства? или нам до этого не дожить
+3
0
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Samkotofei
Ответ Александр Колодин
А чего раньше не подавали?
А раньше она не высказывалась о номинальности своих воинских званий в период выступлений за армейцев. Вот как тут властям не прогнуться, и не куснуть отступницу? А то ишь чего удумала - офицер РА, а живет на Канарах, да еще за парковку не платит аж в Волгограде!
+3
0
+3
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Он саМый
Ответ Samkotofei
Он не идиот, он просто очень вовремя прогнулся и лизнул.. Власть такое любит..
Кто сказал, что вовремя? Песков уже шестовичку отмазал, а махачкалинцу и волгоградцу пора переобуваться
+3
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арап Петра Великого
Ответ Валерий Охотин
А где русский?
Вам в рифму или по факту ответить?
+3
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Samkotofei
В мои года не должно сметь свое суждение иметь". Слова Молчалина из комедии Грибоедова" Горе от ума".
Все повторяется, как встарь,
Нас снова превращают в стадо,
Закон превыше, чем мораль,
А сила есть, ума не надо.
+3
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achvanov
Правовое государство!
+3
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Kasper N . P .
это что за парковка такая, что стоит 27к за 4 года 40 квадратных метров? ))
такая будет стоить около 10 в месяц
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Samkotofei
Ответ Вечно в бане
Это даже смешнее, чем некоторые дела против Навального. Парковку? С 2019 года? И сейчас решили про это вспомнить? Неужели тот идиот из правительства Волгоградской области, которому пришла в голову эта светлая мысль, действительно считал ее удачной?
Он не идиот, он просто очень вовремя прогнулся и лизнул.. Власть такое любит..
+2
0
+2
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Андрей Винтовой
Ответ sashka.loker
Конечно, так всегда и бывает. Как в для большинства знакомом анекдоте. Краткая история СССР Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий, предатель. Каменев. Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их расстрелял. Чуть позже Ягоду, как вражеского агента, расстрелял Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова расстрелял Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков сверг и расстрелял Берию. Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал. А чуть позже вскрылось, что и Сталин-то. был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы, во главе с Хрущевым. Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. Вскоре Брежнев умер, и выяснилось, что он был маразматиком, вредителем и причиной застоя. Потом было еще два маразматика, который никто и запомнить не успел, потому что дохли, как мухи. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас все исправит Тут-то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем. (с)
Жил-был Николка-самодержец всей Руси
И хошь на рыло был он малость некрасив
При ем водились караси
При нем плодились пороси
Ну в общем было чего выпить-закусить

Но в феврале его маленечко того
Тады всю правду мы узнали про его
Что он жидовчиков громил
Что он рабочих не кормил
Что не глядел он дальше носа своего

Жил-был товарищ Сталин р’одный наш отец
Он строил домны, строил ГЭС и строил ТЭС
При нем колхозы поднялись
У лордов слезы пролились
Капитализьму наступил тогда п....

Но тут кормилец наш негаданно того
Тады всю правду мы узнали про его
Что он марсизьм нарушал
Что многих жизни полишал
Что в лагеря загнал он всех до одного
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