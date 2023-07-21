На Исинбаеву из-за долгов за парковку подало в суд Правительство Волгоградской области

Правительство Волгоградской области подало в суд на Елену Исинбаеву из-за долгов за парковку.

Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По информации источника, Исинбаева не платила за аренду парковочных мест площадью 40 квадратных метров с 2019 года.

Сумма задолженности составляет 27 тысяч 400 рублей.

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